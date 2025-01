Flugverbindungen nach Israel werden wieder aufgenommen

Durch die wiederaufgenommenen Routen ab den internationalen Drehkreuzen von Lufthansa, Austrian Airlines und Swiss - Frankfurt am Main, München, Zürich und Wien - werden demnächst wieder komfortable Verbindungen nach Israel ab Deutschland, Österreich und der Schweiz geboten. Die Lufthansa Group Airlines starten die Flüge zum 1. Februar 2025 mit einer unterschiedlichen Anzahl an Flugfrequenzen. Auch der israelische Luftraum soll ab diesem Zeitpunkt wieder genutzt werden, hieß es in einer Aussendung weiter. Flüge sowohl zum Imam-Chomeini-Flughafen Teheran als auch die Nutzung des iranischen Luftraums würden hingegen bis inklusive 14. Februar ausgesetzt. Wie die AUA-Mutter Lufthansa laut deutschen Medienberichten außerdem mitteilte, werden Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut bis inklusive 28. Februar ausgesetzt.

Eurowings plane ihre Verbindung von Düsseldorf nach Tel Aviv zum 2. Februar 2025 wiederaufzunehmen. Die Flüge sollen sonntags und dienstags stattfinden. Zudem sollen ab dem 3. Februar 2025 jeweils am Montag und Donnerstag Direktflüge ab Hamburg angeboten werden.

EL AL erhöht Flugverbindungen

EL AL Israel Airlines hat zudem angekündigt in den kommenden Monaten ihre Flugverbindungen ab Deutschland zu erhöhen. So werden ab Frankfurt bis zu neun Flüge und ab München bis zu acht Flüge pro Woche angeboten. Hinzukommen acht wöchentliche Flüge nach Tel Aviv ab Berlin, vier bis sechs Flüge ab Wien, sechs bis acht Flüge auf der Route zwischen Zürich und Tel Aviv sowie sechs Flüge pro Woche ab Genf.

Ksenia Kobiakov, Direktorin des Staatlichen Israelischen Tourismusbüros für DACH, begrüßt die wiederaufgenommenen Flugverbindungen nach Israel sehr: „Die Erhöhung der Flugverbindungen ist ein positives Signal für den Tourismus in Israel sowie eine wichtige Voraussetzung, um Reisen nach Israel wieder anzukurbeln.“

Das Israelische Tourismusministerium gab kürzlich bekannt umgerechnet über 60 Mio. EUR in 55 verschiedene Tourismusprojekte investieren zu wollen. Dazu zählen Zentren des kulturellen Erbes, Lasershows an besonderen Orten, Parks, Attraktionen, Radwege und vieles mehr. Im Jahr 2025 findet in Israel zudem das sogenannte „Jubilee 2025“ statt. Das Heilige Jubiläum der katholischen Christen, das am 24. Dezember 2024 begann, findet alle 25 Jahre statt. (red)