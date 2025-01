AUA: Neue Flugverbindung Wien - Sylt ab Sommer 2025

Anlässlich dieser neuen Verbindung veranstaltete die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) gestern gemeinsam mit der Sylt Marketing GmbH ein Presseevent im Palais Coburg, 1010 Wien. Im Rahmen des Events stellte Sylt-Experte, Moritz Luft, zunächst spannende Informationen über die touristischen und kulinarischen Highlights der Insel vor. Im Anschluss präsentierte Johannes King, der von 2000 bis 2021 Gastgeber im Dorint Söl’ring Hof in Rantum auf Sylt war, einige seiner hochwertigen Feinkost-Produkte der "Sylter Manufaktur Johannes King" vor. Im Sortiment finden sich neben herzhaften und süßen Delikatessen auch ganz besonders einzigartige Highlights - die Kings Rosenprodukte; darunter beispielsweise Kings Sylter Rosensecco *alkoholfrei*, Kings Rosa Rugosa Rosenaufstrich oder auch Kings Sylter Rosensalz.

„Sylt ist das, was du draus machst“

Sylt ist bekannt für seine beeindruckende Landschaft mit langen Sandstränden, Dünen und einer reichen Flora und Fauna. Die Insel bietet sowohl Erholung als auch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten wie Wanderungen und Radtouren. Für Kulturinteressierte gibt es Kunstgalerien und Museen, die Einblicke in die Geschichte und Traditionen der Region geben und auch die Kulinarik kommt auf der Insel nicht zu kurz – regionale Produkte und innovative Zubereitungstechniken stehen im Fokus und besonders im Sommer natürlich vor allem auch Delikatessen des Meeres.

„Sylt ist das, was du draus machst“, die neue Werbekampagne der Insel soll genau diese vielen unterschiedlichen Facetten einfangen und noch gezielter in den Vordergrund rücken. Diese hebt auch Moritz Luft, Geschäftsführer von Sylt Marketing, hervor und beschreibt die Insel kurzum als „Gemischtwarenhandlung im besten Sinne“. Sylt ist ruhig, gelassen und authentisch gleichzeitig aber auch extrovertiert, dynamisch und pulsierend“. So lässt sich ein Aufenthalt auch ganz individuell je nach persönlichem Geschmack und Interesse gestalten. Ob anspruchsvolle Wanderungen oder kulturelle Erlebnisse - ob im Camper oder im Hotel - ob Wellness oder Action am Wasser - auf Sylt findet man all das und noch mehr.

Flugzeiten und Tarifdetails

Austrian Airlines fliegt die deutsche Nordseeinsel vom 28. Juni bis 6. September 2025 jeweils samstags direkt von Wien an. Die neue Verbindung wird dabei mit einer Embraer 195 bedient, die insgesamt über 120 Sitzplätze verfügt. Der Hinflug erfolgt um 08:00 Uhr ab Wien, mit Landung um 09:40 auf Sylt. Zurück geht es um 10:25 Uhr ab Sylt, mit Landung um 12:15 Uhr in Wien. Daraus ergibt sich eine Flugzeit von 1:40h.

Besonders hervorzuheben sind neben den idealen Flugzeiten auch die beiden umweltfreundliche Tarifoptionen die Austrian Airlines für die Direktverbindung nach Sylt anbietet: „Economy Green“ und „Business Green“. Diese Tarife bieten nicht nur mehr Services als beispielsweise Economy Light und Classic, sondern unterstützen durch die aktive CO2-Kompensation auch den Nachhaltigkeitsansatz der Airline. (red)