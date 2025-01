Prima Reisen: Exklusives Finnland-PEP & Ferien-Messe Party

Prima Reisen freut sich seinen PartnerInnen ein Super-PEP­ für Lappland gegen Ende der Hauptbuchungssaison 2025 bieten zu können. Das Angebot ist allerdings nur bis 31. Jänner 2025 für Expedienten + 1 Begleitperson und bis zu 2 Kinder im Zusatzbett ­gültig und mit 10 Zimmern auch streng limitiert - first come, first serve. Fixbuchung sind ausschließlich unter Angabe der privaten Rechnungsadresse, Namen laut Reisepass, Geburtsdaten, Telefonnummer und Emailadresse an buze@primareisen.com zu schicken.

Details zum Finnland-PEP

Termine:

8. - 15. März 2025

15. - 22. März 2025

Hotel: Levi Hotel Spa ***+

Preis: 1.298 EUR p.P. im DZ - 998 EUR für Kinder im Zusatzbett

Inkludierte Leistungen:

Flug Wien - Kittilä - Wien mit Austrian inkl. 23 kg Freigepäck & inkl. Flughafengebühren

Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen

7 Nächte im 3-Sterne-Plus Levi Hotel Spa

7x Frühstück & 7x Abendessen

Täglicher Eintritt in die Water World

Orientierungsspaziergang am Anreisetag

Gemütliche Schneeschuhwanderung

Prima Reisen Gästebetreuung vor Ort

Damit Agents und ihre Begleitung den Winterzauber in Lappland komplett selbst und individuell gestalten können, bietet Prima Reisen ihnen zusätzlich 10% Sonderrabatt auf alle Ausflüge - von Motorschlittensafaris, Huskys, Rentier- oder Pferdeschlittenfahrten bis hin zu Arctic-Ice-Floating oder Icekarting ist für jedes Interesse etwas dabei. Das aktuelle Ausflugsangebot gibt es unter: www.primareisen.com/levi-ausflugsprogramm.

Einladung zur Prosecco Party auf der Ferien-Messe

Darüber hinaus lädt Prima Reisen alle ReiseexpertInnen am 16. Jänner 2025 ab 16:00h zur Prosecco Party am Stand C-0433 ein. "Der Name ist Programm und wir freuen uns auf ein Wiedersehen." (red)