Premiere feiert dabei eine neue Kleingruppenreise an Bord des kleinen Expeditionsschiffes MS Plancius (108 Gäste): Die 13-tägige Expeditions-Kreuzfahrt „Abenteuer Nordspitzbergen“ mit deutschsprachiger Reisebegleitung startet am 20. Juni 2025 in Oslo, führt zu den abgelegenen Nordküsten des Atolls mit Gletschern, Fjorden und Eisbären sowie Fahrten durch das Packeis.

Neben MS Plancius legt Iceland ProCruises zu weiteren Seereisen mit MS Hondius, MS Ortelius und auch MS Hamburg ab. Für viele Abfahrten bietet der Hamburger Anbieter zum Jahresauftakt einen "Eiszeit-Rabatt" von 500 EUR oder 150 EUR (MS Hamburg) p.P. an.

Reisebeispiel Kleingruppenreise MS Plancius: 20. Juni bis 02. Juli 2025, inklusive Vorprogramm in Longyearbyen/Spitzbergen, ab 8.120 EUR p.P. in der Doppelkabine.

