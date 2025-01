EL AL Israel Airlines verlängert Festpreise

Seit Beginn des Krieges hat EL AL erhebliche Anstrengungen unternommen, um den Flugplan so weit wie möglich auszuweiten und den israelischen Luftraum offen zu halten. Bis Ende 2024 bot EL AL für vier Destinationen - Wien, Larnaka, Athen und Dubai - Pauschaltarife in der Economy Class an. Ziel war es, den Menschen die Möglichkeit zu geben, über internationale Flughäfen nach Israel zu reisen und von dort aus in der Hauptreisezeit zu erschwinglichen Preisen an jeden Ort der Welt zu gelangen.

Angesichts der gestiegenen Nachfrage und der teilweisen Rückkehr ausländischer Fluggesellschaften zum Flughafen Ben Gurion hat EL AL beschlossen, die Pauschaltarifpolitik für vier Destinationen bis Februar 2025 zu verlängern und die Mischung der Destinationen mit Pauschaltarifen anzupassen.

Neue Festpreise von EL AL

Wien, Wien und Dubai bleiben zu den bisher veröffentlichten Tarifen bestehen, während Larnaca durch Frankfurt ersetzt wird, wo ein Hin- und Rückflug in der Economy Class für 349 USD angeboten wird. Diese Entscheidung wurde in Zusammenarbeit mit dem Wirtschafts- und dem Verkehrsministerium nach laufenden Gesprächen mit Wirtschaftsminister Nir Barkat und Verkehrsministerin Miri Regev getroffen.

Für jede Destination wurde ein Pauschalpreis für alle verfügbaren LITE-Tickets der Economy-Klasse für einen Hin- und Rückflug festgelegt. Die Preise gelten für Flüge bis Ende Februar 2025:

Hin- und Rückflüge ab/nach Wien: 349 USD

Hin- und Rückflüge ab/nach Athen: 299 USD

Hin- und Rückflüge ab/nach Dubai: 349 USD

Hin- und Rückflüge ab/nach Frankfurt: 349 USD

EL AL Israel Airlines CEO Dina Ben Tal Ganancia sagt dazu: „Wir arbeiten weiter daran, die Nachfrage zu befriedigen und den Fluggästen die Möglichkeit zu geben, von und nach Israel zu reisen und dabei Anschlussflüge zu verschiedenen Zielen zu nutzen. Der Start dieser Initiative im August und die Einführung von Höchstpreisen für alle Destinationen sind Teil der strikten Preispolitik, die EL AL seit Beginn des Krieges verfolgt. Wir haben unseren Flugbetrieb an die Nachfrage und das Bedürfnis der Passagiere nach Verbindungen zu wichtigen Destinationen angepasst und deshalb beschlossen, Larnaca durch Frankfurt zu ersetzen. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass Flüge von und nach Israel verfügbar und erschwinglich bleiben.“ (red)