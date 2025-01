DDSG-Bilanz 2024: Erfolgreich und herausfordernd

Durch die Übernahme der Schiffe der niederösterreichischen Brandner Schifffahrt wuchs die Flotte der Reederei auf neun Schiffe an, wodurch die Kapazität vor allem in der UNESCO-Weltkulturerberegion Wachau stark ausgebaut wurde. Die Geschichte der traditionsreichen Reederei beleuchtet der ORF in der Sendung „Mit allen Wassern gewaschen – an Bord der DDSG“, die auf ORF ON zu sehen ist. Die DDSG Blue Danube steuert aber auch heuer auf Jubiläumskurs: 2025 wird die Gründung des Unternehmens in heutiger Form vor 30 Jahren zelebriert. 1995 ging die DDSG Blue Danube aus einem Joint Venture von Verkehrsbüro und Wien Holding als Nachfolgegesellschaft der 1829 gegründeten Ersten Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft hervor. Zur Gründung legte die Reederei mit vier Schiffen ab und bediente mit Partnerunternehmen Strecken bis nach Passau und Budapest.

Strauß-Jahr im Fokus

Im Johann-Strauss-Jahr seien die Augen der Welt auf die blaue Donau gerichtet. Für Gäste aus dem Ausland werde die Schifffahrt auf der Donau im Jubiläumsjahr ein besonderes Erlebnis. „Mit Innovationen, starken touristischen Partnerschaften und einem attraktiven Angebot ist die DDSG Blue Danube 2024 durch schwieriges Fahrwasser navigiert und hat den Herausforderungen durch das Jahrhunderthochwasser erfolgreich getrotzt“, so Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. Das starke Wachstum der DDSG Blue Danube mit ihren zwei neuen Schiffen in der Wachau unterstreiche die Schlüsselrolle, die der Reederei im vernetzten touristischen Angebot zukommt. Der Ausbau strategischer Marketingpartnerschaften unter anderem mit den Austria Trend Hotels, dem City Airport Train oder dem Flughafen Wien schaffe neue Synergien im stark wachsenden Wiener Tourismus“, ergänzt Verkehrsbüro-CEO Martin Winkler.

Wachstumskurs in der Wachau

Mit neuen Angeboten, einem harmonisierten Fahrplan und zukunftsweisenden Tourismuskooperationen sei die Passagierzahl in der Wachau um beachtliche 46% auf 129.024 Fahrgäste gestiegen, die die Region mit ihren malerischen Ortschaften und historischen Sehenswürdigkeiten von der Donau aus neu entdeckten, so die Reederei in einer Aussendung. Den Auftakt machten die Sonderfahrten zur idyllischen Marillenblüte, die auch heuer wieder am Programm stehen. Auch im Chartergeschäft habe die Reedereium 5% zulegen können: 195-mal legten die Schiffe der DDSG Blue Danube für Firmenfeiern, Hochzeiten und andere Festivitäten ab. 125 Themenfahrten – von Sunset Barbecue Cruise über Heurigenfahrt bis zur Après-Ski-Party am Schiff – hätten sich als Magnet für das heimische Publikum erwiesen und Highlights für jeden Geschmack auf die Donau gebracht. Im grenzüberschreitenden Verkehr verband das Binnenschifffahrtsunternehmen 38-mal die beiden Donaumetropolen Wien und Bratislava.

Herausforderungen durch Jahrhunderthochwasser

Insgesamt mehr als 300.000 Passagiere hätte die Reederei im zurückliegenden Jahr gezählt. Der historische Vorjahresrekord von 2023 konnte jedoch nicht eingestellt werden. Mit 51.404 Passagieren sei der höchste Wert im August 2024 verzeichnet worden. Das verheerende Jahrhunderthochwasser habe auch die Flussschifffahrt vor enorme Herausforderungen gestellt: Die Donau war über mehrere Tage nicht befahrbar und der Donaukanal in Wien sogar über mehrere Wochen für den beliebten Linienverkehr nicht schiffbar, so DDSG Blue Danube. (red)