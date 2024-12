TK: Neues Ziel Ohrid, Sydney-Rotation gestartet

Die neuen Flüge zwischen Istanbul und Sydney – der erste landete am 29. November 2024 in der australischen Metropole - werden mit der modernen Airbus A350-900-Flotte durchgeführt, die speziell für Langstrecken konzipiert wurde. Mit 32 vollwertigen Flachbettsitzen in der Business Class und 297 Economy-Sitzen würden Turkish Airlines ihren Passagieren höchsten Komfort bieten, so die Airline in einer Aussendung. Die Strecke, die viermal wöchentlich über Kuala Lumpur bedient wird, umfasst eine Distanz von 14.900 Kilometern und eine Flugzeit von 19 Stunden.

Reisende aus Österreich, Deutschland, und der Schweiz fliegen montags, mittwochs, donnerstags und samstags von einem der zahlreichen Abflughäfen von Turkish Airlines mit dem jeweils frühesten Flug zum Drehkreuz Istanbul Airport und können dort ihren Weiterflug um 15.15 Uhr erreichen. Alternativ kann in Istanbul auch ein Stopover-Programm mit kostenloser Hotelübernachtung in Anspruch genommen werden.

Erhöhung der Frequenzen nach Taipeh und Accra

Ab dem 10. Juni 2025 gibt es zwei zusätzliche Flüge pro Woche in die taiwanesische Hauptstadt Taipeh. Ab dem Drehkreuz Istanbul Airport stehen Reisenden dann 12 wöchentliche Verbindungen zur Verfügung. Bereits ab dem 4. April nächsten Jahres gibt es zwei zusätzliche Flüge in die westafrikanische Hauptstadt Accra. Auch hier erhöht sich die Frequenz von zehn auf 12 wöchentliche Flüge. (red)