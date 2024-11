airtours Seminarreise auf Zypern

In Begleitung von Claudia Janner-Moser, airtours Sales & Marketing Leiterin, und Julian Herz, Austrian Airlines Key Account Manager Leisure Sales, ging es für die Gruppe mit Austrian Airlines nonstop ab Wien nach Larnaca. Als besondere Aufmerksamkeit der Austrian Airlines Crew erwartete die Teilnehmenden der Seminarreise ein handgeschriebene, persönliche Grußbotschaft am Sitzplatz im Flugzeug.

Erlebnisreiche Tage auf Zypern

Im Mittelpunkt dieser Reise stand das Kennenlernen der beliebtesten Resorts aus dem airtours Portfolio auf Zypern, sowie die besondere Gastfreundschaft und Kulinarik der Destination. Die Gruppe nächtigte in drei Luxushotels: im Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, in Limassol, im Anassa, einem Haus der Thanos Hotelgruppe, sowie im Cap St. Georges Hotel & Resort in der Nähe von Paphos.

Besondere Highlights dieser Tour waren die Bootsfahrt vom Hotel Anassa in die Blaue Lagune, bei der die Agents im glasklaren, türkisblauen Meer die beeindruckende Unterwasserwelt schnorchelnd und schwimmend erkunden konnten. Auch der Ausflug in die nahegelegene Pferderanch sowie zum Farm-to-Table-Restaurant war ein gelungenes Erlebnis für die Reiseteilnehmenden. Als krönenden Abschluss konnte die airtours Reisegruppe im Teppanyaki Restaurant im Cap St. Georges Hotels eine besondere Kochshow genießen. Am letzten Tag besuchten die Agents noch die Hotels Anabelle und Almyra von der Thanos Hotelgruppe in Paphos, bevor es am Nachmittag mit Austrian Airlines wieder zurück nach Wien ging. (red)