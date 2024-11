Türkei: Spannende Ziele für die Nebensaison

Bisher noch ein echter Geheimtipp, eignet sich die Region um Kayseri optimal für einen Winterurlaub. Im Erciyes Skigebiet bei Kayseri herrschen während der Saison von Jänner bis Ende März gute Pistenverhältnisse für Skifahrer und Snowboarder. Darüber hinaus können Reisende hier auch Schlittenfahren oder malerische Winterwanderungen unternehmen. Für den Ausklang eines aktiven Tages lohnt sich ein Abstecher in die Restaurantszene der Stadt. Die Region Kappadokien ist nur rund 70 Kilometer entfernt und ideal für einen Ausflug – ob bei einer eigenen Fahrt am Himmel oder nur zum Beobachten der Ballons über dem Tal des Göreme Nationalpark. Der beste Blick bietet sich direkt bei Sonnenaufgang – die Ballons heben zum Beispiel ab Göreme oder der nahegelegenen Stadt Uchisar ab.

SunExpress Direktlüge nach Kayseri starten ab Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart oder Basel, je nach Abflughafen zwischen ein- und dreimal die Woche.

Antalya: Wandern und biken entlang der Steilküste

Rund um Antalya laden zahlreiche Trails zum Biking ein. Von Küstenstraßen mit Blick auf das Mittelmeer bis zu anspruchsvollen Bergstrecken im Taurusgebirge, hier kommen sowohl FreizeitradsportlerInnen als auch Mountainbike-Profis auf ihre Kosten. Ein Geheimtipp für das milde Klima der Herbst- und Wintermonate ist außerdem der Lykische Wanderweg: Auf über 500 Kilometern führt der Fernwanderweg an der Küsten entlang von Antalya nach Fethiye, vorbei an zahlreichen antiken Stätten. Und selbst der Sprung ins Meer ist an den Stränden von Antalya noch möglich. Denn bis in den späten Herbst herrscht hier noch Badewetter.

SunExpress-Direktflüge nach Antalya starten in der Wintersaison von Basel, Berlin, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Graz, Hamburg, Hannover, Köln/Bonn, München, Nürnberg, Stuttgart, Wien und Zürich, je nach Flughafen mit täglichen Abflügen.

Izmir: Wassersport, Wein und antike Spuren

Izmir, die drittgrößte Stadt der Türkei, ist ein Hotspot für Wassersportler. Milde Temperaturen und konstante Winde bieten bei Çeşme ideale Windsurf- und Kitebedingungen. Kulinarisch kommen UrlauberInnen bei einem Ausflug in die Weinberge der nahegelegenen Region um Urla auf ihre Kosten. Und wer in die Geschichte eintauchen möchte, macht einen Ausflug ins etwa 80 Kilometer entfernte Ephesos. Als „Nachtmuseum“ sind die Ruinen der archäologischen Stätte zu später Stunde beleuchtet und bieten dadurch ein ganz besonderes Flair. Besonders beeindruckend ist dort das sehr gut erhaltene Amphitheater und die Fassade der Celsus-Bibliothek. In der Nähe befindet sich auch das Meryemana Evi – das „Haus der Jungfrau Maria“, in dem sie in ihren letzten Lebensjahren gewohnt haben soll.

Direktflüge nach Izmir starten ab Berlin, Bremen, Köln/Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg und Stuttgart sowie aus Wien, Basel und Zürich, zwischen zweimal die Woche bis hin zu täglichen Abflügen.

Gaziantep: Hotspot für Foodies

Wer authentische, türkische Spezialitäten probieren möchte, sollte die Region um Gaziantep besuchen. Sie gilt als Hauptstadt der türkischen Kulinarik - ihre Küche wurde sogar von der UNESCO ausgezeichnet. Ein authentisches türkisches Frühstück in einem der alteingesessenen Lokale in der Stadt sorgt für einen gelungenen Start in den Tag. Foodies aus aller Welt können sich außerdem durch über 500 lokale und frische, mit Nizip-Olivenöl zubereitete Gerichte probieren. Zum Abschluss lockt das bekannte Gaziantep Baklava, das aus den lokalen Antepfıstığı-Pistazien hergestellt wird.

Gaziantep ist mit Direktflügen ein- bis zweimal pro Woche ab Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart erreichbar.

Trabzon: Grüne Täler am Schwarzen Meer

Trabzon verzaubert mit seiner spektakulären Natur und der einzigartigen Küstenlage am Schwarzen Meer. Der nahe gelegene Altindere National Park bietet Wanderwege inmitten der türkischen Küstenlandschaft mit unzähligen Wäldern, Wasserfällen und grünen Tälern. Ein Highlight ist das Sumela-Kloster aus dem 14. Jahrhundert, das hoch in den Felsen thront und atemberaubende Blicke über das Altındere-Tal erlaubt.