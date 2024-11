FH Salzburg: Mit Ryanair im Sommer nach Alicante

„Unser Sommerangebot ab Salzburg erhält mit dieser neuen Ryanair Flugverbindung eine weitere Destination am Mittelmeer, Alicante ist eine wunderbare Ergänzung unserer Sonnenziele für den kommenden Sommer. Als wichtiger Partner bietet Ryanair somit nicht nur Winterstrecken und die beliebte Ganzjahresflugverbindung nach London Stansted, sondern mit Alicante auch eine tolle Urlaubsdestination für den Sommer 2025“, freut sich der Chief Commercial Officer des Salzburg Airport Bernhard Wodl.

Der Flug an die Mittelmeerküste ergänzt das bestehende Ryanair-Angebot ab Salzburg, das aus London Stansted (ganzjährig) bzw. Manchester und Dublin im Winter besteht. Dadurch wird die Präsenz der irischen Airline am Salzburger Markt weiter gestärkt. „Als Europas Airline Nr. 1 freuen wir uns sehr, unseren Salzburger Passagieren nun auch im Sommer eine neue, direkte Verbindung an das Mittelmeer anbieten zu können“, erklärt Andreas Gruber von Ryanair. „Mit Alicante als neuer Destination erweitern wir unser Streckennetz ab Salzburg und schaffen noch mehr Auswahl für Reisende, die Sonne, Strand und spanische Kultur erleben möchten. Salzburg ist für uns ein zentraler Standort, und wir freuen uns, diesen weiter auszubauen und den Tourismus in der Region nachhaltig zu fördern.“

Alicante – mehr als nur Sonne und Strand

Die Costa Blanca bietet neben wunderschönen Stränden und einem gemäßigten mediterranen Klima eine reichhaltige Geschichte und Kultur, eine lebendige Gastronomie und ein pulsierendes Nachtleben – Kulturelle Veranstaltungen und Festivals inklusive. Alicante-BesucherInnen müssen keine weiten Strecken absolvieren, um während des Tages an den goldenen Sandstränden wie dem Playa del Postiguet, der in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum liegt, zu entspannen. Die faszinierende Geschichte Alicantes mit zahlreichen historischen Sehenswürdigkeiten wie dem Castillo de Santa Bárbara, das einen herrlichen Blick auf die Stadt und das Meer bietet, zieht auch zahlreiche Kulturinteressierte an die Costa Blanca. Die Vergangenheit der Region wurde unter anderem im archäologischen Museum von Alicante (MARQ) sehr gut aufgearbeitet und ist einen Besuch wert.

Lebendige Gastronomie & pulsierendes Nachtleben

Die kulinarische Szene in Alicante ist abwechslungsreich und bietet von frischen Meeresfrüchten bis hin zu traditionellen Tapas alles, was der Gaumen wünscht. Der Mercado Central d’Alacant lädt BesucherInnen ein, lokale Spezialitäten und Raritäten nicht nur zu entdecken, sondern ausgiebig zu probieren. Aber nicht nur dem Gaumen wird in Alicante Vielfältiges geboten, die lebhafte Nachtszene mit zahlreichen Bars und Clubs – besonders entlang der Explanada de España – lässt den Tag am Strand in pulsierender Atmosphäre ausklingen. Alicante beherbergt das ganze Jahr über viele Festivals, darunter die berühmten Hogueras de San Juan, die mit großen Feuern und diversen Festakten gefeiert werden. (red)