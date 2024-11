Celebrity Cruises veröffentlicht Südamerika-Programm 2026/27

Wie das Kreuzfahrtunternehmen heute mitteilte wird die Celebrity Equinox zwischen Anfang Dezember 2026 und März 2027 von Buenos Aires aus die Naturschönheiten Patagoniens und der Antarktis ansteuern. Alle beschriebenen Kreuzfahrten sind ab sofort buchbar.

Patagonien und die Falklandinseln

Auf den 15-tägigen Kreuzfahrten „Patagonien & Argentinien“ geht es zunächst nach Montevideo (Uruguay) und nach Port Stanley, der einzigen Stadt und zugleich Hauptstadt der Falklandinseln. Anschließend fährt die Celebrity Equinox zum sagenumwobenen Kap Hoorn, dem südlichsten Punkt Südamerikas. Über Ushuaia im südlichen Argentinien reisen Celebrity-Gäste dann durch die chilenischen Fjorde und die Magellanstraße bis nach Punta Arenas ganz im Süden Chiles. Über Puerto Madryn in Argentinien und Punta del Este (Uruguay) führt die Kreuzfahrt zurück in die argentinische Metropole Buenos Aires.

Auf in die Antarktis

Mehrere 15-tägige Kreuzfahrten führen Anfang 2027 ab/bis Buenos Aires in die Antarktis. Neben Ushuaia und Puerto Madryn in Argentinien sowie Montevideo in Uruguay stehen auch das Kap Hoorn in Feuerland und Port Stanley auf den Falklandinseln auf dem Programm. Weitere Höhepunkte der Reisen mit der Celebrity Equinox sind vor allem die Stopps in der Antarktis: Paradise Bay, Gerlache Strait, Schollart Channel, Dalhan Bay und Elephant Island.

Paradise Bay ist einer der besten Orte, um Pinguinen, Robben und Walen ganz nah zu kommen. Auf einer Zodiac-Tour können auch Eisberge und Eisschollen, die in verschiedenen Blautönen leuchten, bewundert werden. Auch eine Fahrt durch die Gerlache Strait bietet wahre Naturerlebnisse: Ihre Gletscherlandschaft und die hohen Eisberge aus funkelnden Eiskristallen haben eine Höhe von bis zu 2.500m.

Transatlantik-Kreuzfahrt 2026

17 Tage dauert die Transatlantik-Überquerung zwischen Barcelona und Buenos Aires. Gäste der Celebrity Equinox können sich auf Stopps in Tanger (Marokko), Salvador de Bahia und Rio de Janeiro in Brasilien sowie in Montevideo (Uruguay) freuen. Diese besondere Kreuzfahrt beginnt am 19. November 2026.

Über die Celebrity Equinox:

Die modernisierte Celebrity Equinox ist 315m lang und bietet Platz für maximal 2.850 Passagiere. Das zweite Schiff der Solstice-Klasse wurde auf der Meyer Werft in Papenburg gebaut.

Weitere Details zu den Routen unter: www.celebritycruises.de (red)