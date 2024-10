MSC Cruises bietet 2026 erstmals Alaska-Kreuzfahrten

Die MSC Poesia wird von Mai bis September 2026 wöchentlich von Seattle aus zu Zielen in Alaska und Kanada starten. Darüber hinaus umfasst die Saison auch zwei Routen durch den Panamakanal zwischen Seattle und Miami.

Gianni Onorato, CEO von MSC Cruises, sagt dazu: „Mit der Einführung der Alaska-Kreuzfahrten erweitern wir unser globales Angebot und geben unseren Gästen die Möglichkeit, diese sehenswerte Region zu erleben. Diese neue Route bedeutet auch die Einführung von Seattle als neuen Heimathafen von MSC Cruises in den USA." Nach den Alaska-Fahrten im Sommer 2026 wird die MSC Poesia für den Winter dann nach Miami wechseln. "Dadurch schaffen wir die Möglichkeit, zwei Transitkreuzfahrten durch den Panamakanal zu erleben, wenn das Schiff seine Fahrt von der Ost- zur Westküste (und wieder zurück) der USA antritt", so Onorato weiter.

Ziele der Alaska-Kreuzfahrten

Die MSC Poesia ist durch ihre Größe ideal dafür ausgelegt, die engen Kanäle der Inside Passage und die verschiedenen Gletscher aus nächster Nähe zu erkunden. Die 7-Nächte-Routen beinhalten Anläufe in:

Icy Strait Point, Alaska: Das erste Kreuzfahrtziel in Alaska ist in indigenem Besitz und liegt inmitten von mehr als 23.000ha Privatstrand und Regenwald, etwa eine Meile von Alaskas größtem Tlingit-Dorf, Hoonah, entfernt. Hier befinden sich neben der größten Seilrutsche der Welt auch die am besten zugänglichen Aussichtsplattformen um beispielsweise Braunbären oder auch Wale zu beobachten.

Juneau, Alaska: Das nächste Ziel ist die Hauptstadt des Bundesstaates, die während eines Goldrauschs im Jahr 1880 gegründet wurde und BesucherInnen auch heute noch dazu einlädt, sich im Goldwaschen zu versuchen. Ein Highlight von Juneau ist die Goldbelt Tram, die Gäste auf den knapp 550m hohen Mount Roberts bringt.

Ketchikan, Alaska: Die beliebteste Fischerstadt Alaskas bietet optimale Bedingungen für den Fang von Wildlachs sowie zum Beobachten des heimischen Weißkopfseeadler. Darüber hinaus ist Ketchikan für seine Ausstellung authentischer Totempfähle aus dem 19. Jahrhundert bekannt.

Tracy Arm, Alaska: Die Reise entlang des Tracy Arm ist genauso aufregend wie die Destination selbst. So gibt es auf dem Weg zu den Sawyer-Gletschern neben den Klippen, die sich auf beiden Seiten der engen und gewundenen Passage bis zu 941m erheben, auch Bären oder Robbenkolonien zu bestaunen.

Victoria, British Columbia: Die Hauptstadt von British Columbia - eine der ältesten Städte im pazifischen Nordwesten - zeichnet sich durch ihr britisches Erbe und damit verbunden farbenfrohen Gärten und beeindruckenden Gebäuden aus. Aber auch eine Vielzahl an Tieren, darunter Wale, Schweinswale, Seelöwen, Robben und Vögel können hier beobachtet werden

Eine Vielzahl an Landausflügen, die für alle Gästewünsche das passende Angebot bereithalten - von Abenteuer über Kultur bis zu lokaler Kulinarik - ergänzen das Programm in Alaska. Ob Erkundung der abgelegenen Wildnis bei einer ATV-Expedition, Fahrt mit der größten Zipline der Welt oder eine Walbeobachtungstour - die Landausflüge sind so konzipiert, dass sie die atemberaubenden Landschaften und die außergewöhnliche Wildtiervielfalt der Region erlebbar machen.

Zwei Panamakanal-Kreuzfahrten

Durch die neuen Abfahrten in dieser Region bietet MSC Cruises auch zwei einzigartige GMSC Grand Voyages, die jeweils zum Start und Ende der Alaska-Saison durch den legendären Panamakanal führen.

Die erste MSC Grand Voyage durch den Panamakanal ist ab sofort buchbar und startet am 23. April 2026 in Miami. Weitere Informationen über die zweite Fahrt ab Seattle folgen in Kürze.

Weitere Infos unter: www.msccruises.at (red)