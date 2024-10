Korean Air verbindet Seoul Incheon mit Fuzhou

Die Aufnahme der Fuzhou-Verbindung ist Teil der laufenden Expansion von Korean Air in China, wo die Fluggesellschaft ihr Streckennetz weiter ausbaut, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Dazu gehören tägliche Flüge auf der Strecke Incheon-Xiamen ab dem 1. Oktober und die Wiederaufnahme von vier wöchentlichen Flügen nach Kunming ab dem 14. Oktober.

Details zu den Flügen

Die neue Strecke zwischen Seoul Incheon und Fuzhou wird ab Ende Dezember dreimal wöchentlich bedient - dienstags, donnerstags und samstags. Der Hinflug von Seoul Incheon startet dabei um 8.40 Uhr, die planmäßige Ankunftszeit in Fuzhou Changle International Airport ist 10.30 Uhr. Der Rückflug startet in Fuzhou um 11.40 Uhr und kommt in Seoul Incheon um 15.35 Uhr an. Die Flugzeit beträgt ca. 2 Stunden und 50 Minuten. (red)