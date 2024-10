Die Pläne für Air Haifa begannen vor weit mehr als einem Jahr - nun ist die erste neue Fluggesellschaft in Israel seit 1989 offiziell an den Start gegangen. Die derzeit zwei modernen Turboprop-Flugzeuge vom Typ ATR 72-600 in der Flotte, werden zu Zielen wie Eilat und Larnaca eingesetzt.

Aufgrund der aktuellen Situation finden die Flüge der neuen Airline derzeit ab dem Flughafen Tel Aviv Ben Gurion statt. Sobald es die Bedingungen erlauben, wird Air Haifa den Betreib dann ab dem gleichnamigen Flughafen aufnehmen und so neue Flugverbindungen für über 3 Mio. Menschen in dieser Region anbieten. Bislang wurde der Flughafen nicht für reguläre Linienflugverbindungen genutzt.

Gründer blicken optimistisch in die Zukunft

Obwohl die aktuellen Bedingungen nicht ideal für den Start einer neuen Fluggesellschaft sind, blicken die Gründer von Air Haifa optimistisch in die Zukunft: „In den nächsten zwölf Monaten wollen wir weitere Flugzeuge in Betrieb nehmen. Unser Ziel ist es, bis Ende 2025 vier bis fünf Flugzeuge in der Flotte zu haben, mit denen wir jährlich 600.000 Passagiere befördern können“, so Michael Strassburger, Co-Founder und Executive Vice President von Air Haifa.

Das Gründungsteam der Fluggesellschaft besteht aus verschiedenen Experten in der Luftfahrtindustrie. An der Spitze stehen Nir Tzuk, Gründer des Cybersicherheitsunternehmens Palo Alto Networks, sowie Gonen Usishkin (ehemaliger CEO von El Al), Lior Yavor (ehemaliger Chefpilot und Betriebsleiter von El Al) und Michael Strassburger (ehemaliger Chief Commercial Officer von El Al) gegründet. (red)