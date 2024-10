Rhomberg Reisen: Stabile Preise & neue Projekte auf Korsika

Wie der Korsika-Spezialist aus Vorarlberg mitteilt, bleiben im Feriendorf „Zum Störrischen Esel“, das der Veranstalter exklusiv betreibt, die Pauschalpreise für Kinder und Jugendliche unverändert. So ist eine Woche im Ferienbungalow auch 2025 bereits ab 449 EUR (bis inklusive 11 Jahre) und ab 549 Euro (bis einschließlich 15 Jahre) mit Flug und erweiterter Halbpension buchbar. KundInnen, die bereits jetzt planen und buchen, profitieren darüber hinaus vom Frühbucher-Versprechen. Dieses ermöglicht bei Buchung bis 31. Dezember 2024 kostenloses Umbuchen und Stornieren bis 30 Tage vor Anreise.

Neue Projekte & Angebote

Bleiben die Preise unverändert, so tut sich dennoch vor Ort einiges. So unterzieht Rhomberg seinem Esel einer Verjüngungskur und wird einen Bungalow neuen Typs gerade für Familien mit Kindern etablieren, der mehr Komfort verspricht. 2026 wird das Feriendorf außerdem mit dem neuen Projekt "Les Amandiers", das neben an entsteht, erweitert. Zusammen mit der bereits bestehenden Dependance „La Mora“ bietet Rhomberg dann einen neuen touristischen Dreiklang auf der Mittelmeerinsel an.

Als Korsika-Spezialist hat Rhomberg Reisen außer seinen Feriendörfern eine große Auswahl an Hotels und Ferienwohnungen sowie geführte Rundreisen im Angebot. Auch in Sachen Anreise macht es der Veranstalter seinen KundInnen leicht und bietet ihnen Flüge im eigenen Rhomberg-Charter. So stehen ab 27. April jede Woche Flüge ab Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz und Altenrhein bei St. Gallen sowie ab Memmingen und Friedrichshafen auf dem Programm.

Weitere Infos unter: www.rhomberg-reisen.com (red)