Mit TUI im Winter auf die Kapverden

Die Insel Sal, die auch Insel des Salzes genannt wird, ist die zweitkleinste bewohnte Insel der Kapverden. Sie liegt etwa 600km westlich der Küste Senegals und zirka 1.500km südlich der Kanaren. Dank der milden Temperaturen ist die Insel ein optimales Ganzjahres-Reiseziel. Die beste Reisezeit ist von November bis Juni. Damit ist Sal besonders in den Wintermonaten ein geeignetes Urlaubsziel. KundInnen, die diesen Winter Sonne auf den Kapverden tanken möchten, steht ab 20. Dezember jeden Freitag ein Smartwings-Flug direkt ab Wien nach Sal zur Verfügung. Die Flugzeit beträgt etwa sieben Stunden.

Für Paare sowie Familien mit Kindern stehen in zahlreichen Clubanlagen und Hotels ein breites All Inclusive-Angebot sowie ein vielfältiges Entertainmentprogramm zur Verfügung. Die Insel ist zudem für Reit- und Wassersportbegeisterte ein absoluter Geheimtipp - so bietet sie Dank des stetigen Windes ideale Voraussetzungen für Windsurfer, Kiter und Segler aber auch für Ausfahrten mit dem Stand-up Paddleboard.

Vielfältiges Hotelangebot auf Sal

Das Hotelangebot vor Ort reicht vom Aparthotel über Adults-only-Anlagen bis hin zum All Inclusive-Club. Auf Sal stehen TUI Gästen in der kommenden Wintersaison 30 Hotels zur Auswahl. Im Robinson Cabo Verde fühlen sich Paare und sportlich aktive Alleinreisende ab 18 Jahren besonders wohl. Eine top ausgestatte Wassersportanlage befindet sich direkt vor dem Club. Tägliches Highlight ist der Sundowner am Strand an den zahlreichen Entspannungsplätzen des Robinson Cabo Verde. Auch die Adults-only-Anlage Riu Cabo Verde bietet Paaren und Alleinreisenden einen optimalen Erholungsort mit 24 Stunden All Inclusive-Service und kulinarischen Köstlichkeiten rund um die Uhr. Die beiden Riu Hotels, Riu Funana und Riu Palace Santa Maria, liegen nur wenige Meter vom breiten Sandstrand entfernt und eignen sich ideal für Familien mit Kindern. Für preisbewusste Gäste bietet das TUI Suneo Dunas zahlreiche Aktivitäten sowie einen Aquapark für Groß und Klein. Wer nach besonderen Wohlfühlmomenten sucht, ist im Adults-only-Hotel TUI Blue Cabo Verde mit großem Wellnessbereich und einer vielfältigen kulinarischen Auswahl genau richtig.

Mit TUI Musement die Insel authentisch erleben

Wer abseits vom Badeurlaub die Ursprünglichkeit der Insel kennenlernen möchte, kann dies bei einem der zahlreichen Ausflüge und Erlebnisse von TUI Musement machen. Ob beim Schnorcheln mit den Schildkröten in ihrem natürlichen Lebensraum, bei einem spannenden Offroad-Abenteuer über staubige Pfade oder bei einer Katamaranfahrt - TUI bietet insgesamt 43 Erlebnisse für unvergessliche Reisemomente auf der Kapverden Insel Sal.

Preisbeispiel: Sieben Nächte im Riu Funana kosten mit Flug ab Wien z.B. am 14. März 2025 ab 1.159 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

(red)