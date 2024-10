MSC Cruises: Karibik-Routen im Winter 2024/25

In der kommenden Wintersaison werden fünf Kreuzfahrtschiffe von MSC Cruises in der Karibik stationiert. Damit hat die Reederei insgesamt 127 Abfahrten - ab gut erreichbaren Häfen in Nordamerika, darunter Miami, Port Canaveral und New York City - im Programm. Die Reiserouten reichen von Kurztrips bis hin zu ausgedehnten Kreuzfahrten zu einigen der beliebtesten Ziele in der Region, darunter die Bahamas, Puerto Rico, die Dominikanische Republik, Jamaika, die Kaimaninseln oder Mexiko. Außerdem werden alle fünf Schiffe die Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve anlaufen.

Alle fünf Schiffe, die in diesem Winter die Karibik anlaufen - die MSC Seascape, MSC Seaside, MSC Seashore, MSC Meraviglia und MSC Divina - verfügen über einen MSC Yacht Club. Mit 24-Stunden-Butler- und Concierge-Service, Premium-Getränken, eleganten und großzügigen Suiten, einem exquisiten Restaurant, einer Panorama-Lounge und einem eigenen Poolbereich ist der MSC Yacht Club ein exklusiver Rückzugsort, von dem aus alles, was die Schiffe darüber hinaus zu bieten haben, in Anspruch genommen werden kann.

Karibik Fly & Cruise ab Österreich

Jeden Freitag geht es mit dem Flieger ab Wien nach Miami. In Miami können die Gäste einen Tag lang die Strände, Wolkenkratzer und Art Deco-Häuser erleben, bevor sie in PortMiami für eine 7-Nächte-Kreuzfahrt auf die MSC Seaside einschiffen. Im Wechsel bereist das Schiff zwei Routen, mit Besuchen der Bahamas, der Dominikanische Republik, Puerto Rico beziehungsweise Costa Maya und Cozumel in Mexiko sowie der Isla de Roatan in Honduras. Beide Routen beinhalten auch einen Badestopp auf der Bahamas-Privatinsel Ocean Cay.

Wer den Big Apple gemeinsam mit Miami und der Karibik erleben möchte, findet am 12. und 23. Jänner ein besonderes Angebot. Gäste fliegen am Vortag ab Wien nach New York, erleben einen Tag und eine Nacht die Stadt, die niemals schläft, bevor sie am nächsten Tag mit der MSC Meraviglia zur Dominikanischen Republik und anschließend nach Puerto Rico aufbrechen. Sie besuchen in zehn beziehungsweise elf Nächten zudem die Inseln Saint Thomas und Sint Maarten, bevor die Reise in New York wieder endet.

Ocean Cay MSC Marine Reserve:

Alle fünf Schiffe, die in diesem Winter in der Karibik unterwegs sind, besuchen Ocean Cay MSC Marine Reserve auf den Bahamas. Auf der Privatinsel können Gäste nicht nur die Sonne genießen, sondern sich auch unzähligen Aktivitäten widmen, darunter Schnorcheln, Tauchen, Jetski fahren, und viele weitere Aktivitäten für die ganze Familie. Ocean Cay beherbergt auch das Super Coral Programme der MSC Foundation, dessen Ziel es ist, die nahegelegenen Korallenriffe wiederherzustellen und einen Beitrag zur Foschung und zum Schutz der Korallen weltweit zu leisten.

Weitere Infos unter: www.msccruises.at (red)