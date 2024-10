EL AL Israel Airlines bietet flexibles Storno

EL AL-KundInnen, die am oder vor Mittwoch, dem 1. Oktober, ein Ticket für einen Flug gekauft haben, der am oder vor Samstag, dem 19. Oktober 2024, abfliegt, können ihr Ticket ohne Stornierungsgebühr stornieren und erhalten einen Gutschein, den sie in Zukunft für EL AL-Flüge verwenden können. Die Gutscheine können bis zum 31. Dezember 2025 eingelöst werden.