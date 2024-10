Celebrity Cruises präsentiert Nordeuropa-Programm 2026

Celebrity Cruises macht die ersten Routen für Sommer 2026 buchbar und bietet Reisenden dabei: noch mehr Norwegen mit der Celebrity Apex; Ostsee-Kreuzfahrten und Reisen auf die Britischen Inseln an Bord der Celebrity Eclipse sowie Island und Grönland-Kreuzfahrten mit der Celebrity Silhouette. Als besonderes Highlight stehen zudem Kreuzfahrten zur totalen Sonnenfinsternis im August 2026 zur Verfügung.

Routen der Celebrity Apex

Noch häufiger in die norwegischen Fjorde und ans Nordkap: Die Celebrity Apex wird erneut in Southampton stationiert und vom 8. Mai 2026 an Kreuzfahrten nach Skandinavien anbieten. Ein Fokus liegt dabei auf vielen einwöchigen Kreuzfahrten in die norwegischen Fjorde. Angelaufen werden dabei Stavanger, Bergen, Ålesund, Geiranger, Olden, Flåm, Nordfjordeid und Haugesund sowie Brügge in Belgien. Drei Norwegen-Reisen führen sogar über den Polarkreis und binden innerhalb von 14 Tagen zusätzlich Honningsvåg (Nordkap) und Tromsø mit ein - Mitternachtssonne inklusive.

Totale Sonnenfinsternis im August 2026: Andere Touren mit dem Schiff der Edge-Klasse führen in den Süden nach Portugal, Spanien und auf die Kanarischen Inseln. Ein Höhepunkt wird die Kreuzfahrt mit Abfahrt am 1. August sein. Auf der 15-tägigen Reise nach Spanien und Portugal steht die totale Sonnenfinsternis am 12. August 2026 im Mittelpunkt - an diesem Tag liegt die Celebrity Apex in La Coruña in Galizien. Ebenfalls angelaufen werden Porto, Lissabon, Valencia, Barcelona, Ibiza, Mallorca und Bilbao.

Transatlantik-Kreuzfahrten: Am 25. April 2026 beginnt die Celebrity Apex ihre 14-tägige Atlantik-Überquerung in Fort Lauderdale. Auf ihrem Weg nach Southampton wird das Schiff unter anderem in Royal Naval Dockyard (Bermuda), Ponta Delgada (Azoren) und Lissabon anlegen.

Am 18. Oktober 2026 geht es dann zwei Wochen lang von Southampton über Vigo (Spanien), Lissabon, die Azoren sowie Bermuda zurück nach Florida - nach Orlando (Hafen Canaveral).

Routen der Celebrity Eclipse

Overnight Stays in Kopenhagen und Reykjavik: Die Celebrity Eclipse, das dritte Schiff der Solstice-Klasse, wird ab/bis Amsterdam 8- bis 13-tägige Nordeuropa-Kreuzfahrten anbieten. Die erste Europa-Kreuzfahrt in 2026 beginnt am 9. Mai. Die Reisen führen unter anderem in die norwegischen Fjorde (nach Bergen, Ålesund, Molde und Olden) sowie nach Skandinavien. Auf der Tour „Das Beste von Skandinavien“ stehen mit Stockholm, Oslo, Tallinn und Helsinki gleich mehrere Hauptstädte in der Ostsee auf dem Programm. In Kopenhagen liegt die Celebrity Eclipse sogar zwei komplette Tage.

Eine 13-tägige Kreuzfahrt führt nach Island und Schottland. Angelaufen werden hierbei Edinburgh, Kirkwall (Orkney-Inseln) und Lerwick (Shetlandinseln) sowie Akureyri (die Stadt liegt am Eyjafjörður Fjord im Norden Islands), Seyðisfjörður (im Osten Islands) und zwei Tage die isländische Hauptstadt Reykjavik (Overnight Stay im Hafen).

Die Kreuzfahrten „Britische Inseln“ steuern Cork und Dublin in Irland, Belfast in Nordirland, Holyhead in Wales, Liverpool in England sowie Glasgow und Inverness/Loch Ness in Schottland an.

Routen im Mittelmeer: Im September und Oktober fährt die Celebrity Eclipse dann im Mittelmeer mit Abfahrten in Piräus (Athen) und Ravenna. Auf den neu ins Programm genommenen elf- und zwölftägigen Kreuzfahrten geht es zu Zielen in Griechenland (Santorin, Rhodos und Mykonos), in der Türkei (Kuşadası/Ephesus), entlang der Adria (Dubrovnik und Split in Kroatien und Kotor in Montenegro) sowie nach Valletta in Malta. Zwei zwölftägige Kreuzfahrten zwischen Barcelona und Piräus führen nach Frankreich (Nizza und Cannes), Italien (La Spezia, Civitavecchia/Rom und Neapel) und Griechenland (Santorin und Mykonos).

Transatlantik-Reisen führen nach Madeira: Die Celebrity Eclipse startet am 25. April 2026 ab Fort Lauderdale ihre zweiwöchige Atlantik-Überquerung. Bevor es nach Porto, La Coruña und Dover geht, steuert das Schiff auch Funchal auf Madeira an.

Am 10. November 2026 steht die nächste Transatlantik-Tour der Celebrity Eclipse auf dem Programm. Von Barcelona geht es in 18 Tagen nach Palma de Mallorca, Málaga, Gibraltar, Lissabon, Madeira, Ponta Delgada (Azoren) und Royal Naval Dockyard (Bermuda). Endziel ist Fort Lauderdale.

Routen der Celebrity Silhouette

Totale Sonnenfinsternis & Insel-Umrundungen in Island: Stark ausgebaut wurde das Angebot an Island-Kreuzfahrten. Celebrity Cruises bietet hier in 2026 ihre längste Saison an. Von Reykjavik aus erkunden Gäste der Celebrity Silhouette atemberaubende Landschaften mit Gletschern und heißen Quellen. Die achttägigen Kreuzfahrten werden den kompletten Juli und August über angeboten und führen dabei komplett um Island herum. Angelaufen werden unter anderem Akureyri im Norden, Ísafjörður im Nordwesten und Seyðisfjörður im Osten Islands. Ein Höhepunkt für Celebrity-Gäste wird auch hier vor der Küste Islands die totale Sonnenfinsternis am 12. August 2026 sein.

Kreuzfahrten nach Grönland: Auch in Grönland erwarten Celebrity-Gäste unvergessliche Naturerlebnisse. Die Celebrity Silhouette wird auf ihren Repositioning-Routen ab Cape Liberty (New York) nach Island und zurück nach Boston unter anderem die grönländische Stadt Qaqortoq ansteuern und durch den beeindruckenden Prins Christian Sund fahren, eine knapp 100km lange und enge Meeresstraße im Südosten Grönlands. Die Landschaft wird geprägt von spitzen Berggipfeln und gewaltigen Gletschern. Es ist die Heimat einer vielfältigen Tierwelt, die perfekt an die extremen Bedingungen der Arktis angepasst ist.

Mehr Details über die einzelnen Routen von Celebrity Cruises unter www.celebritycruises.de (red)