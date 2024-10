Saint Lucia: Mehr Flugverbindungen im Winter 2024/25

Saint Lucia liegt in der östlichen Karibik und gehört zu den Kleinen Antillen. Sie ist die zweitgrößte der Windward-Inseln und wird aufgrund ihrer landschaftlichen Vielfalt gerne als die „schöne Helena des Westens“ bezeichnet. Zu ihren Naturschönheiten zählen die weltberühmten „Pitons“, zwei Vulkankegel direkt an der Karibischen See und UNESCO-Weltnaturerbe, tropische Regenwälder, heiße Schwefelquellen, Wasserfälle und einer der weltweit wenigen „Drive-in“ Vulkane. In diesem Winter 2024/25 gibt es noch mehr Möglichkeiten, auf die Karibikinsel zu reisen. Nachfolgend eine Auswahl:

Flugverbindungen im Winter 2024/25

British Airways fliegt im Winter bzw. ganzjährig jeden Tag ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Schweiz und Österreich via London nonstop auf die Karibikinsel.

Vom 1. Dezember 2024 bis zum 28. März 2025 bietet Virgin Atlantic drei Mal pro Woche (mittwochs/freitags/sonntags) von elf deutschen, Schweizer und österreichischen Flughäfen Flüge über London-Heathrow nach Saint Lucia (UVF) an - ohne Flughafenwechsel und mit bequemen Umsteigezeiten in London. Die Zubringerflüge nach London erfolgen mit British Airways.

Alternativ geht es mit Air France über Paris nach Martinique, um von dort mit einer innerkaribischen Fluglinie oder der Fähre weiterzureisen. Zum Beispiel mit Winair und Air Adelphi. Dreimal wöchentlich verbindet die Airline Air Adelphi - montags, mittwochs und freitags - die drei Karibikdestinationen Martinique, Saint Lucia und St. Vincent & die Grenadinen.

Die französische Fluggesellschaft Air Caraïbes bietet mit ihrem Service NavigAir die Möglichkeit, an einem Tag von Paris via Martinique nach Saint Lucia zu gelangen, durch eine Kombination aus Flug, Busshuttle und Fähre auf einem Ticket. Die neue Verbindung wird zweimal pro Woche angeboten, mit Abflug ab Paris um 12.00 Uhr und damit von zahlreichen deutschen, Schweizer und österreichischen Flughäfen gut erreichbar.

Vom 5. November 2024 bis 22. April 2025 geht es zudem jeden Dienstag mit Condor nach Barbados und vom 5. November 2024 bis 6. Mai 2025 ebenfalls dienstags nach Antigua. Von beiden Inseln kann man bequem weiterreisen nach Saint Lucia. Sunrise Airways beispielsweise fliegt an sechs Tagen pro Woche nach Saint Lucia. Die Strecke Barbados – Saint Lucia wird von mehreren karibischen Airlines bedient, zum Beispiel von interCaribbean Airways und Winair.

Weitere Infos zur Destination unter: www.stlucia.org (Red)