Dertour erweitert Asienprogramm im Winter

Der Veranstalter teilte heute mit, Reisenden in der kommenden Wintersaison ein noch umfangreicheres Asienprogramm zu bieten. So wurde nicht nur die Destination Hongkong wieder ins Portfolio aufgenommen, sondern darüber hinaus auch das Programm für die Reiseziele Thailand und Japan besonders stark ausgebaut. Nicht zuletzt aufgrund der EXPO in Osaka wird Japan immer mehr zur Trenddestination, was sich auch in 13 Reisen sowie sechs neuen Touren im Jahresprogramm 2024/25 abbildet.

Angebote für Japan

Die zehntägige Tour „Japan zur Weltausstellung“ beinhaltet einen Besuch der EXPO 2025 sowie die Erkundung des Fuji-Hakone-Izu-Nationalparks per Seilbahn und Schiff mit Blick auf den höchsten Berg des Landes. Auch ein Aufenthalt in der Megacity Tokyo gehört zum Programm. Um den Dertour Gästen eine individuelle Gestaltung der Reise zu ermöglichen, können weitere Ausflüge, darunter auch Tagestouren zur Weltausstellung, optional dazu gebucht werden.

Während der ebenfalls zehntägigen Reise „Glanzlichter Japans“ entdecken die TeilnehmerInnen auf der „Goldenen Route“ zwischen Kyoto und Tokyo das alte, historische Japan mit seinen Burgen und Tempeln. Zu den Highlights der Reise zählen unter anderem ein Besuch des heiligen Bergs Fuji-san sowie der pulsierenden Millionenstädte Yokohama und Tokyo.

Neue Länderkombinationen & Rundreisen

Neu im Programm des Veranstalters sind auch zwei Länderkombinationen. Die 13-tägige Reise „Taiwan und Japan entdecken“ führt zu den Highlights beider Länder. Neben den Metropolen Taipeh und Tokyo lernen die TeilnehmerInnen die Natur am Sonne-Mond-See, den Taroko-Nationalpark und die Landschaft um Japans heiligen Berg Fuji-san kennen. Sie besichtigen UNESCO-Welterbestätten und tauchen ein in die buddhistische Kultur. Die Must-sees sind auch bei „Japan und Südkorea entdecken“ (13 Tage) fester Bestandteil der Reise. Zudem fahren die Dertour Gäste nach Nara, in die Wiege der japanischen Kultur, besuchen Gyeongju, die einstige Hauptstadt der Silla-Dynastie, und erleben Facetten des Landlebens und der bekannten Popkultur.

Ausgebaut oder verändert wurde das Angebot an Rundreisen auch in anderen Ländern wie China, Indien, Vietnam, Laos und Kambodscha. In Vietnam wird ab kommendem Winter auch ein Landtransfer von Ho Chi Minh an den Küstenort Nha Trang angeboten. Dertour Gäste können wählen, ob sie die Strecke mit dem Flugzeug zurücklegen oder alternativ mit dem Bus in knapp 5 Stunden durch besonders abwechslungsreiche Landschaft.

Angebote für Thailand

Thailand ist im kommenden Winter für UrlauberInnen bequem zu erreichen. Die AUA fliegt ab Wien im Winterflugplan bis zu zwei Mal täglich nach Bangkok, mit Emirates sind via Dubai viele Destinationen in Asien eingebunden.

Dertour hat sein Hotelportfolio in der Trenddestination erweitert, etwa mit dem „Tinidee Trendy Bangkok“, einem preiswerten Design-Hotel mit farbenfrohen, modernen Zimmern an der beliebten Khao San Road. In Patong, im Herzen des belebten Badeziels Phuket, findet sich das „Grand Mercure Patong“ neu im Programm – eine Oase der Ruhe unweit von Bars und dem Nachtleben. Rund 90 Minuten Fahrt entfernt vom Flughafen in Phuket erstrahlt im Badeziel Khao Lak das im Sommer renovierte „Sentido Khao Lak“ in neuem Glanz. Das Badehotel der beliebten Hotelmarke besticht durch seine ruhige, entspannte Atmosphäre an einem wunderschönen Strand mit vielen Schatten spendenden Bäumen. (red)