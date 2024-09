Mit TUI Musement Reiseziele kulinarisch entdecken

Die Kultur und Geschichte eines Reiseziels durch seine traditionellen Rezepte und lokalen Produkte zu erkunden, wird laut Ergebnissen einer aktuellen TUI Musement-Studie immer beliebter. So haben über 56% der Befragten ein großes Interesse an gastronomischen Erlebnissen bekundetet. Mit den National Geographic Day Tours bietet TUI Musement die passend kulinarischen Ausflüge dafür an. Die nachhaltig zertifizierten Tages- und Halbtagesrouten werden dabei alle in kleinen Gruppen durchgeführt und von Guides geleitet, die spezielle National Geographic-Schulungen absolviert haben. Um Reisende auf der Suche nach ihrem nächsten Gourmet-Kurzurlaub zu inspirieren, hat TUI Musement eine Auswahl von fünf kulinarischen Erlebnisse auf der ganzen Welt zusammengestellt.

Die Geschmäcker der Welt erleben

Nat Geo Day Tour in Paris: Baguette- und Éclair - Einführung mit einem französischen Bäckermeister: Das ikonische Baguette, ein Wahrzeichen Frankreichs, wurde 2022 von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe ernannt. Mit der National Geographic Day Tour in einer traditionellen Bäckerei kann man die kulturelle Bedeutung und die Kunst hinter diesem typisch französischen Gebäck entdecken und sein eigenes Baguette und Eclairs herstellen.

Nat Geo Day Tour in Neapel: Die Entstehungsgeschichte der Pasta: Gragnano, bekannt als eines der weltweit führenden Pasta-Reiseziele, bietet Reisenden ein unvergleichliches kulinarisches Erlebnis. Bei der National Geographic Day Tour besucht man eine Nudelfabrik, die 140 verschiedene Nudelsorten herstellt, und nimmt an einem interaktiven Workshop teil. Gemeinsam wird ein traditionelles Mittagessen mit Zutaten frisch aus dem Garten verbracht. Das Erlebnis endet in einer Führung durch das Vallone dei Mulini, eine malerische Schlucht zwischen Sorrent, Neapel und der Amalfiküste.

Nat Geo Day Tour in Dubai: Geschmack der Tradition, eine Reise durch die emiratische Küche: Kulinarische Touren bieten einen köstlichen Einstieg in die lokale Kultur, wie dieses einzigartige Erlebnis in Dubai zeigt. Die Teilnehmenden der Tour erkunden einen lokalen Markt, nehmen an einem kulinarischen Workshop teil, der sich auf die emiratische Küche fokussiert, und probieren ihre Kreationen bei Live-Musik.

Nat Geo Day Tour auf Kreta: Die tausendjährige Geschichte des Olivenöls: Kreta ist die Heimat einiger der besten Olivenöle der Welt und diese Tour taucht tief in die jahrtausendealte Tradition des Olivenanbaus der Insel ein. Die Teilnehmenden besuchen einen alten Olivenhain mit Bäumen, die 600 bis 800 Jahre alt sind, und beobachten die Verarbeitung von Oliven in Premium-Olivenöl. Das Erlebnis beinhaltet auch die Verkostung lokaler Köstlichkeiten, eine Einführung in die gesundheitlichen Vorteile der kretischen Ernährung und die Teilnahme an einem Kurs zur Verwendung von Olivenöl in lokalen Gerichten.

Nat Geo Day Tour in Istanbul: Istanbuls edelster Kaffee und Feinkost: Diese Tour unterstreicht die historische und kulturelle Bedeutung des türkischen Kaffees, der 2013 von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt wurde. Die Tour beinhaltet einen Besuch des Kurukahveci Mehmet Efendi Shops, der führenden türkischen Kaffeemarke seit 1871, sowie einen Spaziergang durch den Basar und eine traditionelle türkische Kaffeesatz-Lesung. Die Teilnehmenden besuchen außerdem die besten gastronomischen Einrichtungen Istanbuls, um Baklava zu verkosten und die reichhaltigen Aromen türkischer Köstlichkeiten zu entdecken.

Weitere Infos unter: www.tuimusement.com (red)