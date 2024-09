Ponant stellt neue Boutique-Expeditionsyacht vor

Für das neue Schiff haben sich Ponant und Paspaley, das weltweit führende Unternehmen für Perlenfischerei in der Südsee, zusammengetan. Gemeinsam präsentieren sie die Paspaley Pearl: eine Boutique-Expeditionsyacht für bis zu 30 Gäste, die das ganze Jahr über in der Kimberley-Region, im äußersten Norden Australiens, in Ostindonesien und Papua-Neuguinea unterwegs sein wird. Mit einer 21-köpfigen Crew - darunter vier Naturführer - ermöglicht die Paspaley Pearl ihren Gästen individuelle, von Experten geführte Reisen.

Erste Expedition im Jänner 2025

Nach einer aufwendigen Modernisierung wird die Paspaley Pearl im Jänner 2025 von Osttimor nach Bali zu ihrer Jungfernfahrt in See stechen: "Eine Expedition mit Paspaley Pearl by Ponant garantiert ein tiefes Eintauchen in die sprichwörtlichen Perlen des asiatisch-pazifischen Raums. Dazu gehören die indonesischen Raja Ampat- und Gewürzinseln, die die Kimberley-Region aus einem völlig neuen Blickwinkel zeigen, aber auch der Sepik River und die Insel New Britain in Papua-Neuguinea", so die Reederei in ihrer Aussendung. Auf ihrem Weg dorthin werden die Gäste auch die reiche Artenvielfalt der Region und spannende Aktivitäten wie Remote Fishing und die Perlenzucht entlang der Kimberley-Küste erkunden können. Zu den weiteren Highlights gehören auch die lokalen kulturellen Traditionen - darunter die traditionellen Büffelrennen von Sumbawa Besar, die geheime Duk-Duk-Gesellschaft der Tolai oder die Entdeckung der Sepik-River-Kultur im Dorf Kopar.

An Bord können sich die Gäste auf ihren privaten Balkonen entspannen oder gesellige Stunden in der Sunset Lounge oder der Sun Deck Lounge mit ihrem Whirlpool für acht Personen verbringen - und natürlich die regional inspirierte Küche genießen, zu der lokale Köstlichkeiten wie Perlenfleisch und Barramundi aus der Kimberley-Region gehören. (red)