Mit TUI im Herbst ans Rote Meer

Mit bis zu elf Sonnenstunden pro Tag und Temperaturen um die 30 Grad Celsius ist der Herbst die ideale Jahreszeit für einen Urlaub am Roten Meer. Die kurze Flugzeit von knapp vier Stunden macht dabei auch spontane Reisen möglich, wofür TUI jetzt attraktive Herbstangebote bietet. Insgesamt stehen Reisenden im Herbst 23 wöchentliche Flüge ab Wien, Salzburg, Linz, Graz und Budapest nach Hurghada zur Verfügung. Ab Wien gehen außerdem zwei wöchentliche Flüge in die Taucherregion Marsa Alam.

Herbsturlaub am Roten Meer

Hurghada ist eine der beliebtesten Ferienregionen der TUI Gäste. Das liegt zum einen an den flach abfallenden Sandstränden und der exotischen Unterwasserwelt des Roten Meeres die ideal für Tauch- und Schnorchelfans ist. Zum anderen ist die Region aber auch ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge und Erlebnisse, wie etwa der Besichtigung von Luxor oder des Giftun-Archipels. TUI Musement bietet hier beispielsweise eine ganztägige TUI Collection Schnorcheltour zur Insel Mahmya Giftun an, bei der Gäste von einem ortskundigen Guide begleitet werden. Auch die abendliche Quadtour mit Kamelritt und Tee in Hurghada ist bei TUI Gästen beliebt.

Marsa Alam ist mit dem kilometerlangen Sandstrand und den idealen Bedingungen vor allem bei Tauchbegeisterten das Ziel der Wahl. So finden sich einige der attraktivsten Tauchplätze in und rund um die Kleinstadt im südlichen Ägypten. Darüber hinaus eignet sich die Region aber auch für Safaris und Wildniserkundungen sowie zur Besichtigung der alten Gold- und Smaragdminen.

Hotels für jeden Urlaubstyp

Der familienfreundliche TUI Magic Life Kalawy in Safaga sei im Herbst und Winter die bestgebuchte Unterkunft der TUI Gäste. Die TUI Hotelmarken TUI Blue, Robinson und TUI Kids Club bieten zudem für jeden Urlaubstyp das passende Angebot, wie etwa das Adults Only Hotel TUI Blue Makadi, der Robinson Club Soma Bay „For All“ und der TUI Kids Club Jaz Bluemarine. Weitere beliebte Urlaubsresorts rund um Hurghada finden UrlauberInnen in El Gouna, einer künstlich angelegten Lagunenstadt, in Makadi Bay, einer ruhigen Bucht etwa 35km südlich von Hurghada, und in Marsa Alam.

Preisbeispiele:

Sieben Nächte im Amarina Abu Soma Resort & Aqua Park in Safaga kosten mit Flug ab Wien z.B. am 26. September ab 899 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

Sieben Nächte im JAZ Makadi Oasis Resort in Makadi Bay kosten mit Flug ab Wien z.B. am 12. Oktober ab 889 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

Sieben Nächte im Labranda Club Makadi in Makadi Bay kosten mit Flug ab Wien z.B. am 4. Dezember ab 629 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

Sieben Nächte im Mövenpick Resort & Spa El Gouna kosten mit Flug ab Wien z.B. am 23. November ab 799 EUR p.P. im DZ mit Halbpension.

Sieben Nächte im Utopia Beach Club in Marsa Alam kosten mit Flug ab Wien z.B. am 8. Dezember ab 589 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

(red)