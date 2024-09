Neuer Commercial Director bei SunExpress

In seiner neuen Position soll Helmut Wölfel die Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens vorantreiben. Zu den Schwerpunkten seiner Arbeit werden so die Netzerweiterung, die Erhöhung der Kundenzufriedenheit sowie die Integration von neuen Technologien, die schnellere und effizientere Services ermöglichen sollen, zählen.

Langjährige Erfahrung in der Luftfahrtindustrie

Helmut Wölfel bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Luftfahrtindustrie mit, seit 2021 war er Chief Commercial Officer bei Discover Airlines. Davor hatte Wölfel verschiedene Führungspositionen bei Lufthansa inne; als Head of Controlling HR und IT, Vice President of Intercontinental Network Planning und Vice President of Commercial Hub in München.

Max Kownatzki, CEO von SunExpress sagt zu der Neubesetzung: „Ich freue mich, Helmut Wölfel als Commercial Director bei SunExpress willkommen zu heißen. Helmut bringt langjährige Branchenerfahrung und Expertise sowie eine ausgewiesene Erfolgsbilanz in verschiedenen kaufmännischen Funktionen innerhalb der Luftfahrtindustrie mit, insbesondere im Segment der Freizeitreisen. Er wird eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des zukünftigen Wachstums unseres Unternehmens spielen.“ (red)