Oceania Cruises stellt Alaska-Programm 2025 vor

Die Alaska-Saison 2025 umfasst sieben- bis 12-tägige Routen zwischen Mai und September die von Seattle, Vancouver und Whittier aus starten. Auf jeder Route werden dabei sowohl weniger bekannte als auch bekanntere Häfen angesteuert. So bieten unter anderem Homer, Sitka und Juneau den Reisenden zahlreiche Möglichkeiten, das Reiseziel Alaska intensiv zu erfahren. Auf jeder Kreuzfahrt ist außerdem ein Naturforscher an Bord, der Expertenwissen über die Artenvielfalt der Destination vermittelt. An Land wartet Oceania Cruises mit kulinarischen und kulturellen Landausflüge auf. Dazu zählen Besuche von Stätten indigener Stämme, Ausflüge in Nationalparks und Begegnungen mit Wildtieren.

Hier einige Beispiele an neuen kulinarischen Touren:

Alaskan Coastal Brunch Escape & Cruise, Juneau:

Dabei fahren die TeilnehmerInnen durch die unberührten Gewässer von Juneau bis zu einer abgelegenen Insel in der Stephens Passage und genießen dort in der Orca Point Lodge einen typischen Brunch mit Gerichten aus der Region und Panoramablick in die Wildnis. Auf der Fahrt zur Insel können Gäste Buckelwale und anderen Meeresbewohnern beobachten.

Exclusive Crabbing Experience, Ketchikan:

Eine Privattour bringt Feinschmecker zu einer Delikatesse Alaskas: den Dungeness-Krabben. Zunächst helfen sie den Fischern, Krabbenreusen auszulegen und an Land zu ziehen. Sobald der Fang eingebracht ist, genießen sie die frischen Krabben am Lagerfeuer in einer mit Safran angereicherten Bouillabaisse, gefolgt von Rhabarber-Blaubeer-Crisp und heißem Kaffee.

Exclusive Flightseeing & The Taste of Alaska, Ketchikan:

Ein Wasserflugzeug bringt die TeilnehmerInnen zum Salmon Falls Resort für ein lokales Festmahl. Dabei fliegen sie über den Tongass National Forest, Amerikas größten Nationalwald, mit einer ergreifenden Aussicht auf Meeresklippen, Fjorde und neblige Gipfel, wo sie nach Schwarzbären und Buckelwalen Ausschau halten sollten. Nach der Besichtigung des Fischerdorfs Clover Pass Inlet, genießen die Gäste ein alaskanisches Mittagessen mit Krabbenküchlein, Lachs in Sojaglasur und gebackenem Heilbutt.

Succulent Seafood Sampling, Juneau:

Liebhaber von Fisch kommen bei diesem Landausflug voll auf ihre Kosten. Bei einem Rundgang durch die Innenstadt probieren sie im Taku Smokeries geräucherten Königslachs, im Tracy's King Crab Shack eine Königskrabbensuppe und einen Krabbenkuchen, gefolgt von einem Dip aus geräuchertem Lachs, Kaviar und Seetang-Salsa bei Taste Alaska. Im Deckhand Dave's bekommen sie noch Rockfish Tacos serviert und zum Abschluss Heilbutt-Ceviche und einen Blueberry Mojito im Crystal Saloon.

Hook & Cook at Salmon Falls, Ketchikan:

Ketchikan ist bekannt als die Lachshauptstadt der Welt und bietet die Möglichkeit, Ketalachs, Rotlachs, Königslachs, Silberlachs, rosa Lachs und möglicherweise Heilbutt, Kabeljau oder Steinfisch zu fangen. In einem hochmodernen Boot fischen TeilnehmerInnem in den Gewässern vor Ketchikan und genießen anschließend ihren frischen Fang, der im Salmon Falls Resort zubereitet wird.

Alaska Explorer Youth Program

Um auch den Interessen der jüngsten Gäste zu entsprechen, bietet Oceania Cruises 2025 das beliebte Alaska Explorer Youth Program auf allen Reisen an. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren und umfasst spannende Spiele, Aktivitäten und von Alaska inspirierte Sonderveranstaltungen, bei denen die jungen Abenteurer von erfahrenen und begeisterten Jugendbetreuern begleitet werden.

