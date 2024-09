Nahost: AUA lockert Sicherheitsmaßnahmen

So teilte die österreichische Fluglinie am heutigen Donnerstag mit, die Flüge nach Teheran ab Montag, 16. September, und die Flüge nach Tel Aviv ab 30. September wieder mit Übernachtung der Crews vor Ort durchzuführen. Ab Donnerstag würden die Verbindungen auch wieder nachts und nicht wie bisher nur bei Tageslicht durchgeführt werden, so die AUA.

Die Verbindungen nach Amman und Erbil bleiben unverändert, hieß es in der Stellungnahme weiter. "Wie bisher werden die Entwicklungen in der Region weiterhin laufend und engmaschig bewertet." Die Sicherheit der Fluggäste und des Flugpersonals habe "jederzeit oberste Priorität".

Hintergrund des Flugstopps

Wegen der Spannungen in Nahost und der gezielten Tötung des Hamas-Anführers Ismail Haniyeh im Iran hatte die AUA die Flüge nach Tel Aviv und Teheran Anfang August ausgesetzt. Anfang September nahm die Airline die Flüge wieder auf. Aus Sicherheitsgründen übernachteten die Crews jedoch vorerst nicht vor Ort.

(APA / red)