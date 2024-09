Hurtigruten gibt seit 10 Jahren Nordlicht-Versprechen

Aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit, die Nordlichter während einer Hurtigruten-Reise zu erleben, gibt der Anbieter der Original- und Signatur Reisen seit einem Jahrzehnt ein besonderes Versprechen ab: Sollten Gäste während ihrer Reise keine Nordlichter sehen, erhalten sie eine sechstägige Reise entlang der norwegischen Küste kostenlos. Hurtigruten schenkt seinen Gästen somit die Sicherheit, sich diesen Traum erfüllen zu können. Außerdem dürfen sich Polarlicht-Fans 2024 dank erhöhter Sonnenaktivität auf ein besonders gutes Jahr freuen, wie Hurtigruten mitteilt.

Mit dem Experten auf Nordlicht-Jagd

Für tiefgehende Einblicke in die Welt der Aurora Borealis sorgt Hurtigruten mit einem einzigartigen Angebot: Mit dem renommierten Astronomen Tom Kerss hat Hurtigruten den weltweit ersten „Nordlicht-Jäger“ an Bord. Er wird in der kommenden Wintersaison 2024/25 neun Themenreisen begleiten und den Gästen mit Vorträgen, Webinaren und interaktiven Workshops tiefe Einblicke in das Phänomen der Nordlichter bieten.

„Seit Hurtigruten vor einem Jahrzehnt das Nordlichtversprechen ins Leben gerufen hat, ist fast ein ganzer Sonnenzyklus vergangen. Jetzt nähern wir uns wieder einem Sonnenmaximum, und alle Zeichen deuten auf eine großartige Saison hin, die sogar das letzte Maximum im Jahr 2014 übertreffen könnte. Es wird zahlreiche Gelegenheiten geben, dramatische und faszinierende Nordlichter zu erleben, wenn starke Sonnenaktivitäten die Sonnenteilchen auf das Magnetfeld der Erde treffen lassen. Vor diesem Hintergrund ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um ein Abenteuer auf der Jagd nach Polarlichtern in der norwegischen Arktis zu planen. Da wir ständig in Bewegung sind und unsere Experten an Bord die Aktivität der Polarlichter genau verfolgen, stehen die Chancen sehr gut, dass unsere Gäste dieses Himmelsphänomen erleben, können“, erklärt Tom Kerss, Nordlicht-Jäger bei Hurtigruten.

Aktuelle Angebote:

Bis zum 31. Oktober 2024 können sich nicht nur Polarlicht-Fans auf ein besonderes Aktionsangebot freuen: Die klassische Postschiffroute inklusive Flug ist ab 1.990 EUR p.P. buchbar. Auch auf dieser Original Reise gilt das Hurtigruten Nordlicht-Versprechen.

Hurtigruten Gäste, die sich für eine Signature Reise mit der Nordkap-Linie auf dem Hybridschiff MS Otto Sverdrup ab Hamburg zwischen September 2025 und April 2026 entscheiden, erhalten neben der Zusage des Nordlicht-Versprechens bis zu 400 EUR Bordguthaben p.P.

Weitere Informationen unter: www.hurtigruten.com/nordlicht (red)