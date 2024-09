Swan Hellenic: Neues Programm für Lateinamerika 2025/26

"Sehen, was andere nicht sehen": Getreu diesem Motto stellt die Reederei Swan Hellenic ihre neuen Reisen an Bord der SH Vega vor. Das moderne Fünf-Sterne-Expeditionsschiff bietet Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder und kann dank ihres wenigen Designs auch abgelegene Orte ansteuern.

Abgelegene Ziele

Swan Hellenic startet mit seinen drei Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. So liegen auf den vier verschiedenen Routen der SH Vega 2025/26 unter anderem Ziele wie die südlichste Stadt der Welt Ushuaia in Argentinien, Chiles Nationalpark Torres del Paine, der Darien Dschungel zwischen Panama und Kolumbien, die trockenste Wüste weltweit, Atacama in Chile, sowie die größte Artenvielfalt der Welt in Ecuador.

Reisebeispiel: Die neun Nächte Kreuzfahrt von Valparaiso (Chile) bis Callao/Lima (Peru) an Bord der SH Vega ist bespielweise von 27. März bis 5. April 2024 ab 5.380 EUR p.P. in der Außenkabine buchbar.

Weitere Informationen unter: www.swanhellenic.com