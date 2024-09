Grupotel: Vier neue Sterne in Madrid

Zu den Highlights zählen individuell designte Themenzimmer, ein gehobene à-la-carte-Restaurant sowie eine Dachterrasse mit Blick über die Metropole. Zahlreiche Boutiquen, Restaurants und Unterhaltungsangebote befinden sich in unmittelbarer Nähe des Grupotel Mayorazgo in der Gran Vía. Die berühmte Plaza de España, der Königspalast sowie das Nationalmuseum Museo del Prado sind zu Fuß erreichbar. Viel zu entdecken gibt es auch in den 200 individuell eingerichteten Zimmern des Vier-Sterne-Hauses: Inspiriert von Madrids Sehenswürdigkeiten, Persönlichkeiten und Bräuchen zieren etwa das Monument Puerta de Alcalá oder die städtische Seilbahn die Wände. In den Familienzimmern schlafen Gäste inmitten eines Zauberwalds oder leisten der Maus Perez Gesellschaft.

Meetings und Hochzeiten

Das Grupotel Mayorazgo besitzt – laut eigenen Angaben - das einzige Tagungs- und Veranstaltungszentrum im Herzen Madrids mit separatem Eingang über die Gran Vía. Für Meetings, Kongresse oder private Feierlichkeiten stehen fünf modulierbare Räume mit Kapazitäten von 15 bis 150 Personen zur Verfügung. Darüber hinaus verwandelt sich auf Wunsch die Dachterrasse in eine stimmungsvolle Location für kleine Empfänge oder Hochzeiten. Das Vier-Sterne-Hotel ist öffentlich gut angebunden, dank eigenem Parkhaus und E-Ladestation gestaltet sich auch die Anreise im eigenen PKW als unproblematisch. (red)