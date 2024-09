China Southern Airlines: Kostenfreie Stadtrundfahrt in Guangzhou

Internationale Fluggäste, die mit China Southern Airlines nach Guangzhou kommen, um von dort mit einem Anschlussflug zu einem weiteren Ziel weiterzureisen, können - sofern sich ihr Zwischenaufenthalt auf mindestens acht Stunden beläuft - an einer Stadtrundfahrt durch Guangzhou teilnehmen. Die Fahrt dauert rund fünfeinhalb Stunden und ist für die Fluggäste kostenfrei. So können sie Zeit nutzen, um die Höhepunkte einer der faszinierendsten Großstädte des Landes kennenzulernen, anstatt am Airport auf ihren Weiterflug zu warten.

„Gerade viele unserer Fluggäste aus Österreich, Deutschland und der Schweiz reisen gerne mit uns über Guangzhou weiter nach Peking, in andere asiatische Länder oder in Richtung Australien und Neuseeland“, erläutert Jiamin Li, Sales Manager von China Southern Airlines in Frankfurt am Main. „All jenen Passagieren aus dem Ausland, die etwas länger auf ihren Anschlussflug warten müssen, wollen wir etwas Besonderes bieten und sie mit der reichen, jahrtausendealten Kultur und Geschichte Guangzhous vertraut machen.“

Sightseeing in Guangzhou

Die kostenlosen Stadtrundfahrten für internationale Transitpassagiere von China Southern Airlines starten täglich um 7:00 Uhr vor der internationalen Ankunftshalle von Terminal 2. Wer teilnehmen möchte, zeigt einfach den Reisepass und die Bordkarte für den Weiterflug vor. Die Tour dauert rund fünfeinhalb Stunden und enthält auch ein Mittagessen mit typisch kantonesischen Spezialitäten. Höhepunkte der früheren Hauptstadt

Einstmals sogar Hauptstadt von China präsentiert sich Guangzhou - mit mehr als 16 Mio. Einwohnern die viertgrößte Metropole im Reich der Mitte - als Mix aus Tradition und Moderne. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören der 600m hohe Canton Tower, der Huacheng Square mit dem futuristischen Opernhaus, die reichverzierte Chen Clan Tempelakademie und der rund 860.000m2 große Yuexiu Stadtpark.

Weitere Informationen zu China Southern Airlines unter www.csair.com/ (red)