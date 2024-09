Neue Grusel-Attraktionen bei United Parks & Resorts

Vom 6. September bis zum 2. November können BesucherInnen von SeaWorld Orlando, SeaWorld San Diego und Busch Gardens Tampa Bay an ausgewählten Abenden beim legendären Howl-O-Scream ihren Mut beweisen. Neben den bekannten Highlights bieten die Parks auch in diesem Jahr neue Attraktionen für den maximalen Gruselfaktor.

Busch Gardens Tampa Bay:

Zum 25. Mal findet das Howl-O-Scream-Grusel-Event statt und Busch Gardens Tampa Bay verwandelt sich hierfür in eine schaurige Kulisse. In den jeweils fünf neuen Spukhäusern und Gruselzonen können BesucherInnen ihren Mut beweisen. So muss sich Alice im neuen „Shadows of Wonderland” einer verzerrten Realität stellen und der rachsüchtigen Königin entkommen. In „Howl-O-Scream: Terror Through Time” stellen sich Besuchende den Schrecken aus 25 Jahren Howl-O-Scream. Nicht weniger angsteinflößend ist das „Tree Lot Massacre”, bei dem die einst festlich geschmückte Evergreen Acres Christmas Tree Farm ein düsteres Geheimnis birgt. Ergänzt werden die drei Attraktionen durch das „Sawgrass-Slaughter”, die spielenden Kinder des „Little Nightmares: Trick or Treat” und das Wikinger-Haus „Ragnar's Wrath”. Wer doch lieber nur zuschaut, auf den wartet bei „The Reckoning” ein Kampf zwischen Gut und Böse.

SeaWorld San Diego:

SeaWorld San Diego verspricht ein noch gruseligeres Erlebnis als je zuvor: So tauchen BesucherInnen des „Nightmare Experiment” in die düstere Welt eines sadistischen Arztes und seiner grausamen medizinischen Torturen ein. Während „Simon's Slaughterhouse” die dunklen Geheimnisse einer Fleischfabrik enthüllt und „Deathwater Bayou” die BesucherInnen in einen gespenstischen Bayou mit dunklen Ritualen und Voodoo-Magie eintauchen lässt. Schließlich präsentiert „Area 64: Alien Outbreak” eine Szenerie außerirdischen Terrors, mit unheimlichen Experimenten und furchteinflößendem Alien-Horror auf Schritt und Tritt. Auch die Gruselzonen versprechen Nervenkitzel. So tauchen bei „Terrors of the Deep” tödliche Seeungeheuer und heimliche Schrecken aus der Tiefe auf und beim „Red Moon Revelry” feiern Vampire die Ankunft des Blutmondes. Zwischen den Spukhäusern und Gruselzonen werden die BesucherInnen auf „Vile Vignettes“ treffen - inszenierte Szenen, die ahnungslose Besucher in Angst und Schrecken versetzen. Zudem können sich besonders mutige BesucherInnen bei einem Besuch des Wahrsagers ihre unheilvollen Vorhersagen anhören.

SeaWorld Orlando:

Im Park in Orlando locken unter anderem neue Attraktion wie „The Ultimate Gamble“, bei dem jeder Schritt zu einer Falle werden kann, „Atlantis – Journey Below“ und „Farm 51“. Außerdem werden die Gäste in drei neuen Gruselzonen mit ungeahnten Ängsten und schaurigen Gespenstern konfrontiert. Ein einst idyllischer Zufluchtsort am Straßenrand verwandelt sich in „Paradise Palms“ in einen Albtraum. „Cannibal Harbor“, ein in früherer Zeit florierender Hafen, ist jetzt ein Ort, an dem kannibalistische Seeleute Jagd auf frische Beute machen und in „Seeds of the Coven“ winkt der mystische Wald. (red)