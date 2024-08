Dertour Austria: Schiff Ahoi in Velden, Linz und Wien

Next Slide

Neben der Europäischen Reiseversicherung, vertreten durch Ruud Klerks, Benedikt Habsburg-Lothringen und Franz Tesar, May Waraporn Kamya (Outrigger Resorts & Hotels), Constanze Anton-Grabner (FVA Thailand), Simon Bopp (FVA Irland), Corinna Ziegler (FVA Malta), ließen sich auch Oliver Greifenstein (Atmosphere Hotels & Resorts), Norbert Behring (Flughafen Linz) sowie Marie-Christine von Strachwitz (Austrian Airlines/ Lufthansa Group), die Möglichkeit nicht entgehen, an lauen Abenden mit gutem Essen und einem Gläschen Wein zusammen mit zahlreichen Agents gen Sonnenuntergang zu schippern und sich dabei fachlich auszutauschen.

„Danke für diesen gelungenen Abend! Wir freuen uns jedes Jahr immer wieder, wenn die Einladung von Dertour Austria zur Schifffahrt kommt. In so einem netten Ambiente - heuer sogar mit malerischem Sonnenuntergang - sich mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche auszutauschen, ist schon ganz besonders. Gerne sind wir auch nächstes Jahr wieder mit dabei,“ schwärmt Judith Wiesinger von der Reisewelt in Linz. (red)