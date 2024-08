Dertour Veranstalter bauen Orient-Programm aus

Ganz neu im Programm der Veranstaltermarken sind Reisen nach Bahrain. Das kleinste Königreich des Orients besteht aus 33 Inseln und kann schon in rund sechs Flugstunden erreicht werden. Erholungssuchende und kulturinteressierte Urlauber finden dort gleichermaßen ideale Voraussetzungen. Zudem punktet der Inselstaat im Persischen (Arabischen) Golf mit hochwertigen Hotels, die ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis versprechen. Zum Portfolio der Dertour Veranstalter zählen Luxushotels bekannter Hotelgesellschaften wie das einem Wasserpalast ähnelnde Jumeirah Gulf of Bahrain Resort & Spa im Südwesten des Landes oder The Ritz-Carlton, Bahrain am Rande der Hauptstadt Manama. Zudem werden mit dem Novotel Bahrain al Dana Resort auch gehobene Mittelklassehäuser angeboten ebenso wie Themenhotels, etwa das The Art Hotel & Resort auf den Amwaj-Inseln. Einen guten Einblick in das vielseitige Land bietet die Reise „Bahrain entspannt - Das Inselreich der Perlentaucher“. Während der siebentägigen Tour wohnen die Gäste von Dertour und Meiers Weltreisen in einem Stadthotel mit Beach Club oder in einem Strandresort in der Hauptstadt Manama und erkunden das Königreich von dort aus.

Neue Rundreisen

Neu im Orient-Angebot von Dertour und Meiers Weltreisen sind im Winter 2024/25 auch drei Rundreisen. Während der achttägigen Tour „Kulturelle Schätze des Morgenlandes“ geht es durch vier der Vereinigten Arabischen Emirate: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah und Fujairah. Neben Must-sees wie dem Burj Khalifa und der Sheik Zayed Moschee besuchen die Reisenden unter anderem auch die Oasenstadt Al Ain und unternehmen eine Oldtimer-Geländewagenfahrt durch die Wüste. Die „Fantastische Bergwelt Omans“ lernen die Dertour-Gäste bei der gleichnamigen sechstägigen Autoreise kennen. Bei ihrer Fahrt im Geländewagen durch das Jebel Akhdar Gebirge besichtigen sie kleine Dörfer, alte Burgen und bunte Märkte. Wer beide Länder in einer Tour besuchen möchte, für den ist die neue Autoreise „Arabische Kontraste: Unterwegs von Muscat nach Dubai“ genau richtig. Die neuntägige Reise führt von Muscat, der Hauptstadt des Omans, bis nach Dubai mit Besuch von Abu Dhabi und Übernachtung in der Wüste.

In Saudi-Arabien wird die Highlight-Reise von Dertour und Meiers Weltreisen jetzt in zwei verschiedenen Touren angeboten: Als siebentägige Reise „Saudi-Arabien Kompakt – von Riad über AlUla nach Jeddah“ und mit dem gleichen Reiseverlauf als neuntägige Tour „Saudi-Arabiens Schätze“. Der Bestseller, die achttägige Reise „Saudi-Arabien zum Kennenlernen“ mit deutschsprechender Reiseleitung kann im Winter erstmals auch als Privatreise gebucht werden.

Ebenfalls erstmals im Winter werden Stopover-Programme in Bahrain und Katar angeboten. Zusätzlich zu zwei oder drei Übernachtungen und dem Transfer zum Flughafen ist eine halb- bzw. ganztägige Stadtbesichtigung inkludiert.

Erweitertes Hotel-Portfolio

Erweitert wurde auch das Hotelangebot in den VAE und in Katar. So wurden in den Vereinigten Arabischen Emiraten über 70 neue Hotels ins Programm genommen, in Dubai etwa das Delano Dubai auf Bluewaters Island. Von dem 2024 eröffneten Lifestyle-Hotel sind die beliebte Flaniermeile „The Walk JBR“ und die Dubai Marina in wenigen Minuten zu erreichen. Ebenfalls erst in diesem Jahr seine Tore geöffnet hat das Five Luxe JBR am Jumeirah Beach.

In Katar komplementiert das Rixos Premium Qetaifan Island North das Hotelportfolio der Dertour Veranstalter. Das luxuriöse, auf einer Insel gelegene Resort bietet all-inclusive auf höchstem Niveau: Selbst der Eintritt in den angeschlossenen Meryal Waterpark mit dem höchsten Wasserrutschenturm der Welt ist inkludiert. Das neueröffnete Sofitel Al Hamra Beach Resort in Ras Al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein weiterer Neuzugang. (red)