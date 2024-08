Explora Journeys: Neue Landausflüge in der Karibik

Bis März 2025 steuern die beiden luxuriösen Schiffe - die Explora II ab November 2024 und die Explora I ab Dezember 2024 - Destinationen wie Gustavia auf St. Barts, Oranjestad auf Aruba und St. John's auf Antigua an. Auf den Routen liegen zudem Häfen wie Belize City, Bequia auf den Grenadinen sowie Cozumel und Progreso in Mexiko. Jedes Ziel wurde so gewählt, dass es ein einzigartiges und bereicherndes Erlebnis für Entspannungssuchende, Abenteuerlustige und Kulturinteressierte bietet.

E xklusiven Destinationserlebnisse in der Karibik:

Willemstad, Curaçao: Die Naturwunder von Curaçao - Gäste können an den lebhaften Riffen der Director's Bay schnorcheln und dabei eine Fülle von Meereslebewesen entdecken: Ein Meeresbiologe berichtet über die Arbeit seiner Stiftung zur Wiederherstellung gefährdeter Korallenriffe und an Bord der Pura Vida-Yacht geht die Reise weiter, um Curaçaos reiche natürliche Umgebung zu entdecken. Besonderes Highlight: Besuch eines ruhigen Mangroven-Reservoirs, das nur mit dem Boot erreichbar ist, und zum Wandern, Schwimmen und Eintauchen in die Natur einlädt.

Saint-Pierre, Martinique, Kleine Antillen, Französisch-Westindien: Exklusiver Zugang sowie Rumverkostung auf dem Weingut Rhum Clément - In einer kleinen Gruppe lernen Gäste auf Rhum Clément, dem Geburtsort des "rhum agricole", die Rumkultur Martiniques kennen. Dazu gehören eine geführte Tour durch das große Anwesen mit seinen üppigen Gärten, die Besichtigung von drei Rumkellern und Verkostungen von in Fässern gereiftem Rum, gepaart mit lokalen, vom Küchenchef zubereiteten Köstlichkeiten.

Gustavia, Saint Barthélemy: Entspannungsmomente am Strand und Mittagessen im Rosewood Le Guanahani - Explora Journeys-Gäste können den Tag im Fünf-Sterne-Resort Rosewood Le Guanahani verbringen und ein Drei-Gänge-Menü am goldenen Sandstrand genießen. Exklusive Entspannungsmomente treffen auf kulinarische Hochgenüsse und Schnorcheln im kristallklaren Karibischen Meer.

Progreso (Merida), Mexiko: Eine unvergessliche Reise nach Uxmal und zur Hacienda Xocnaceh - In Mexiko können Explora Journeys-Gäste die alte Maya-Stadt Uxmal erkunden, die für ihre beeindruckende Architektur im Puuc-Stil und ihre Himmelsausrichtung bekannt ist. Sie besuchen die Pyramide des Wahrsagers und den Gouverneurspalast, genießen ein exklusives, regionales Mittagessen unter freiem Himmel in der ehemaligen Hazienda-Kirche und nehmen an einer authentischen Maya-Reinigungszeremonie inmitten der natürlichen Schönheit von Xocnaceh teil.

Cozumel, Mexiko: Exklusiver Rundflug zu Chichén Itzá - Zu den Höhepunkten dieses Erlebnisses gehört ein 45-minütiger Rundflug über das Karibische Meer und den Dschungel von Yucatán mit Landung nur wenige Minuten von den Ruinen entfernt. Die Ankunft vor dem täglichen Besucherstrom ermöglicht ein privateres und intensiveres Erlebnis mit einem erfahrenen Guide, der durch die Geschichte und Architektur der alten Stadt führt. (red)