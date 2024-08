Malta startet Initiative gegen Verschmutzung durch Mikroplastik

Ausgestattet mit Sieb und Kelle können StrandurlauberInnen auf Malta jetzt beim Sandburgenbauen gleichzeitig Gutes für den Erhalt eines intakten Ökosystems an ihrem Sonnenziel tun. Mittels Smartphone-App gilt es, quadratmeterweise Mikroplastik zu sammeln und zu fotografieren. Die Daten werden in eine europaweite Mikroplastikdatenbank eingespeist und analysiert, was wichtige Informationen für die Forschung sowie das Verständnis und den Schutz der maritimen Welt liefert.

Projekt im Kampf gegen Mikroplastik

Die maltesische Tourismusbehörde ist stolz darauf, neuer Partner des Andromenda-Projektes zu sein, einer Initiative gegen das kritische Mikroplastik in unseren Ozeanen. Unter der Leitung von Professor Alan Deidun von der Universität Malta konzentriert sich das von JPI Oceans finanzierte Projekt, der sich aktuell 15 internationale Forschungseinrichtungen angeschlossen haben, auf die Sammlung, Analyse und Überwachung von Mikroplastik.

Mit einer innovativen Handy-App sensibilisiert Andromeda die Öffentlichkeit und unterstützt Wissenschaftler bei der Erfassung wichtiger Daten über Mikroplastik an unseren Stränden. Dabei kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz, um Fotos zu analysieren und die Forschung zu beschleunigen.

UrlauberInnen zur Mithilfe eingeladen

Wer Teil der Mission werden möchte, benötigt lediglich ein 0,5-Millimeter-Sieb, eine Kelle, ein Glasgefäß, ein Lineal sowie eine Fotovorlage für Mikroplastik (erhältlich auf der Andromeda Website). In einem abgesteckten Quadrat von 0,5 mal 0,5 Metern kann dann die Untersuchung beginnen.

Gäste an Maltas Stränden Golden Bay und Għadira Bay können die benötigten Utensilien dort bei den Strandaufsehern der Malta Tourism Authority (MTA) ausleihen.

Weitere Details zum Andromeda-Projekt auf Malta sowie die App zum Download finden Interessierte unter: www.ocean.mt/2023/03/02/andromeda (red)