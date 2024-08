China Airlines: Tägliche Verbindung nach Okinawa

Die Fluggesellschaft bietet Reisenden tägliche Flüge von Taipei nach Okinawa an. Damit ist auch die An- und Abreise von Wien aus mit perfekten Verbindungen zu erreichen. Zum Einsatz kommt dabei ein brandneuer Airbus A321neo mit preisgekrönter Kabine, riesigen Bildschirmen, kostenlosem WLAN und Lie-Flat-Sitzen in der Business Class. Die Verbindung wird ab 28. Oktober nach folgendem Flugplan angeboten:

CI122: Abflug TPE: 16:30L Uhr - Ankunft OKA: 19:00L Uhr

CI123: Abflug OKA: 20:00L Uhr - Ankunft TPE: 20:40L Uhr

Darüber hinaus wird Reisenden die Möglichkeit geboten, ihrem Trip eine kostenlose Halbtagestour in Taipei hinzuzufügen. Wichtig zu wissen: Dieses Angebot ist immer im Voraus zu buchen.

Inselparadies in Japan

Eine Reise nach Okinawa ist ein einzigartiges Erlebnis dank seiner atemberaubenden natürlichen Schönheit, reichen kulturellen Erbes und warmen, subtropischen Klimas. BesucherInnen können makellose Strände, kristallklares Wasser, ideal zum Tauchen und Schnorcheln, sowie üppige Landschaften genießen. Okinawas einzigartige Ryukyu-Kultur bietet faszinierende historische Stätten, traditionelle Handwerkskunst und köstliche Küche, was es zu einem Reiseziel macht, das Entspannung mit kultureller Immersion verbindet.

Die beste Zeit, um diese wunderbare japanische Inselgruppe zu besuchen, ist von April bis Juni und zwischen Oktober und Dezember und vorallem für Reisende, die gerne schnorcheln, schöne Strände genießen oder sich für das wunderbare Natur- und Kulturerbe interessieren ideal. (red)