Niederösterreichs Tourismus bleibt stabil

Die Wintersaison (November bis April) sei für Niederösterreich durchaus zufriedenstellend verlaufen: In der Wintersaison 2023/ 24 konnten in Niederösterreich 2.747.697 Nächtigungen verbucht werden, das entspricht einem Plus von 1,3% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Besonders die deutschen Gäste hätten mit 218.857 Nächtigungen für ein deutliches Plus von 5,5% gesorgt, auch bei den Gästen aus dem übrigen Ausland sei ein Plus von 3% verzeichnet worden (660.257 Nächtigungen), so die Niederösterreich Werbung in der Presseaussendung.

Konstante Entwicklung

Von Jänner bis Ende Juni halte Niederösterreich in der 1. Hochrechnung mit einem winzigen Minus von 0,1%. Gäste aus dem Inland würden Niederösterreich mit einem kleinen Plus von 0,1% treu bleiben und seien weiterhin die wichtigste Quelle für Nächtigungen (2.184.100 Nächtigungen bisher). Der Auslandsmarkt (1.084.700 Nächtigungen bisher) schwächle mit einem kleinen Minus von 0,6%.

Lange Schlechtwetterphasen und das Fehlen langer Feiertagswochenenden hätten zu einem leichten Rückgang der Nächtigungen im Juni geführt. Im Bundesländervergleich sei dieser allerdings moderat ausgefallen. Niederösterreichs Nächtigungszahlen würden im Juni deutlich über dem österreichweiten Schnitt der Nächtigungsentwicklungen im Vergleich mit dem Vorjahr liegen, heißt es weiter. Die üblicherweise starken Sommermonate Juli und August stehen zudem erst bevor.

NÖ hat viel zu bieten

Wer den Familienurlaub nicht zum Wandern in den Bergen oder Baden in den herrlich frischen Seen nützt, komme gern zur Sommerfrische oder erkundee die Landschaften Niederösterreichs per Fahrrad. Viele Sehenswürdigkeiten wie Burgen, Schlösser, Naturparks oder Museen würden einen Abstecher lohnen und zahlreiche Heurigen, Weingüter und Wirtshäuser der Niederösterreichischen Wirtshauskultur zur gemütlichen Rast laden. Für Kulturinteressierte ist die Tangente in der Hauptstadtregion St. Pölten ein lohnendes Ziel, die in diesem Jahr unter dem Motto „Kunst, Kultur & Kulinarik als Tangente“ steht.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung erklärt: „Niederösterreich hat sehr viel zu bieten, und das wissen unsere Gäste auch zu schätzen und halten uns daher die Treue. Jetzt in den Sommerferien kommen viele Familien zum Baden, Wandern, Radfahren und Ausflüge machen und können hier einen herrlichen Sommer verbringen. Die sommerliche Veranstaltungsreihe ‚Kultur bei Winzerinnen und Winzern' läuft noch bis Ende August und der Weinherbst Niederösterreich rückt ebenfalls schon in greifbare Nähe.“ (red)