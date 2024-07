Dertour Austria legt den Fokus auf Ägypten und die Türkei

Mit dem fortschreitenden Ausbau der Hotelmarken Sentido, Calimera und Aldiana weite Dertour die Angebotsvielfalt nun in beiden Destinationen, die ganzjährig beliebt seien, weiter aus. Insgesamt 16 Sentido-, Aldiana- und Calimera-Häuser sind 2024 im Programm, bis Jahresende sollen drei Neueröffnungen dazukommen.

Dertour Austria-Geschäftsführer Martin Fast erklärt: „Auf der Mittelstrecke sind die Destinationen Ägypten und die Türkei auch für uns in Österreich strategisch wichtige Märkte. Daher wird hier investiert, Neueröffnungen tragen zum besonders vielfältigen Reiseangebot in beiden Regionen bei. Die Openings im Winter unterstreichen auch die wachsende Bedeutung beider Regionen als attraktive Ganzjahres-Reiseziele – eine Weiterentwicklung der touristischen Regionen, die wir gerne unterstützen. So ist ab der Wintersaison 2024/2025 der Aldiana Club Side Beach erstmalig auch im Winter – und damit ganzjährig – geöffnet.“

Ägypten: Acht Hotels bis Ende 2024

Mit ganzjährig warmen Temperaturen, antiken Kulturstätten sowie vielfältigen Küstenorten und Tauchrevieren verspricht das Land vielseitige Reiseerlebnisse. Dementsprechend groß ist auch das Hotel-Angebot. Im Mai eröffnete der neuste Sentido-Zugang in Ägypten: das neuerbaute all-inclusive 5-Sterne-Resort Sentido Reef Oasis Suakin Resort mit 462 Zimmer, direkt am Roten Meer gelegen. Im November kommt das Sentido Caribbean World Soma Bay auf der beliebten Halbinsel Soma Bay am Roten Meer hinzu.

Südlich von Hurghada eröffnet im Dezember 2024 das neu gebaute 5-Sterne-Hotel Sentido Naga Bay. Ebenfalls im Dezember feiert die Premium Club-Marke Aldiana die Eröffnung ihres neuen Clubs Aldiana Naga Bay. Beide Neubauten sind weitläufig geplant und an einer malerischen Bucht gelegen. Die Küstenregion Soma Bay/Sharm El-Naga ist bekannt für einige der schönsten Korallenriffe Ägyptens, darunter Ras Abu Soma, Abu Soma Gardens und Tobia Arbaa. WassersportlerInnen kommen hier beim Tauchen, Schnorcheln und Kiten voll auf ihre Kosten. Doch nicht nur zu Wasser, auch zu Land hat die Region viel zu bieten: Historische Städte wie Luxor und Kairo können als Tagesausflug besucht und erkundet werden.

Wachstumsmarkt Türkei

Nicht zuletzt wegen der Natur, dem breiten kulturellen sowie kulinarischen Angebot und der türkischen Gastfreundschaft ist das Land bei deutschsprachigen Gästen geschätzt und entwickelt sich zunehmend auch zum Ganzjahres-Reiseziel. Im Mai 2024 eröffnete das Sentido Lycus Beach in der Region Okurcalar an der türkischen Riviera als bereits viertes Sentido in der Türkei. Weiters wurde auch das Calimera Side Resort neugestaltet und im April in Side wiedereröffnet. Dort kommt der im vergangenen Sommer eröffnete Aldiana Club Side Beach hinzu. (red)