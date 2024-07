Oceania Cruises: Die Vielfalt Asiens erleben

Von der pulsierenden Stadt Hongkong über die üppigen Buchten von Bali und die antiken Tempel von Kyoto bis hin zu den türkisfarbenen Küsten von Phuket – die kleinen, luxuriösen Schiffe für maximal 1.250 Gäste kreuzen durch die vielfältige Landschaft der Region. Mit einer großen Auswahl an Landausflügen in kleinen Gruppen können Passagiere von Oceania Cruises die lebendige Kultur, die regionale Küche und die idyllische Natur der Region authentisch erleben. Die Culinary Discovery Tours bieten zum Beispiel Kochkurse in Thailand und Marktbesuche in Vietnam, die Wellness Discovery Tours nähren Körper, Geist und Seele, Go Local Touren laden TeilnehmerInnen ein, das authentische Leben vor Ort zu entdecken und die Go Green Exkursionen stellen die nachhaltigen Aspekte in den lokalen Gemeinden vor. Zudem bietet die internationale Reederei Überlandtouren an, wo AbenteurerInnen durch den Dschungel und auf Berge wandern und Kulturinteressierte die spektakulärsten Attraktionen Asiens besichtigen, darunter Angkor Wat und das Museum der Terrakotta-Krieger.

Auswahl an Asien Kreuzfahrten