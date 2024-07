Expedia baut Zusammenarbeit mit Ryanair aus

Wie die Expedia Group mit den Online-Plattformen Expedia, Hotels.com und Vrbo mitteilt, haben Kunden die Möglichkeit, ein Urlaubspaket oder eine Einzelbuchung mit einer Verbindung zu Ryanair zu wählen. Dadurch werde sichergestellt, dass Reisende der Expedia Group direkt auf ihr myRyanair-Konto und wichtige Flug-Updates zugreifen können, ohne den Kundenverifizierungsprozess von Ryanair durchlaufen zu müssen. Kunden können in den kommenden Monaten Ryanair-Flüge direkt über die Expedia Group zu buchen.

„Durch diese neue Vereinbarung können Reisende der Expedia Group die Billigflüge von Ryanair als Teil ihrer Urlaubspakete oder als Einzelbuchungen buchen, mit der Garantie vollständiger Preistransparenz und vollem Zugriff auf ihre Buchung“, kommentiert Dara Brady, CMO von Ryanair, die Partnerschaft.

„Dies ist ein wichtiger Schritt in unserer Partnerschaft mit Ryanair“, sagt Susan Spinney, SVP for Trips Partnerships der Expedia Group. „Anfang dieses Jahres haben wir gemeinsam ‚Ryanair Rooms‘ entwickelt, mit dem Ryanair-Reisende nahtlos ein Hotel zum Flug buchen können. Bald werden Ryanair-Flüge direkt auf dem Marktplatz der Expedia Group verfügbar sein, wodurch Reisende noch mehr von dieser leistungsstarken Kombination profitieren können.“ Ryanairs umfangreiches Netz an preisgünstigen Flügen in Verbindung mit dem umfassenden Reiseangebot der Expedia Group biete „ein unschlagbares Angebot für Traveller, die auf der Suche nach Erschwinglichkeit und Komfort sind." (red)