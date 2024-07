Stay with Locals: Homestays & Cultural Village in Südafrika

Südafrika zählt zu den beliebtesten Fernreisezielen für Reisende aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Gründe dafür gibt es viele: Die aufregende Tierwelt, einzigartige Kultur- und Naturerlebnisse, eine ausgezeichnete Gastronomie, weltberühmte Weine und vor allem Menschen, die für ihre Herzlichkeit und Gastfreundschaft bekannt sind. Und genau diese wurde nun auch ausgezeichnet: So wurden die EinwohnerInnen der Regenbogennation für ihre Herzlichkeit und Gastfreundschaft bei der Online-Studie von Remitly, mit dem beeindruckenden Wert von 34,63 von 40 Punkten bewertet.

Bei Gastfamilien verweilen

BesucherInnen des Landes, die gerne mal ein paar Nächte bei Gastfamilien verweilen und die Herzlichkeit hautnah erleben wollen können das in den sogenannten „Southafrican Homestays“ - die sich nicht nur wachsender Beliebtheit sondern zudem über eine besondere Auszeichnung freuen durften: Silber in der Kategorie „Förderung der kulturellen Vielfalt“ verliehen durch die prestigeträchtigen World Travel Market Africa (WTMA) Responsible Tourism Awards.

Buchungsmöglichkeiten für die Übernachtung in Privatunterkünften gibt es viele. Allein auf der Plattform Homestay.com sind 300 Unterkünfte in allen neun Provinzen Südafrikas zu finden. Neben der liebevollen Einrichtung und dem Gefühl, bei Freunden zu wohnen, erfreut die Gäste noch ein weiteres unschlagbares Argument: der Preis. Einige Homestays sind bereits ab 8 EUR pro Nacht buchbar.

In das Dorfleben eintauchen

Das „Herzlich-Willkommen-Gefühl“ in Kombination mit Geschichte, Kultur und Traditionen verschiedener südafrikanischer indigener Bevölkerungsgruppen finden Interessierte darüber hinaus in Kulturdörfern:

Ein Beispiel dafür ist das Lesedi Cultural Village, in der Nähe des Hartebeespoort Dam in der Provinz North West. Gleich fünf verschiedene indigene Völker - Zulu, Xhosa, Pedi, Sotho und Ndebele - lassen hier BesucherInnen an ihren Traditionen teilhaben. So können Gäste Tanzvorführungen besuchen, sich über die Handwerkskunst informieren und das ein oder andere Schmuckstück erstehen oder an einem Festschmaus teilnehmen. Für das Rundum-Erlebnis gibt es traditionell gestaltete Unterkünfte, in denen man übernachten kann. Während des Aufenthaltes kümmert sich ein:e Vertreter:in des jeweiligen Stammes um die Bedürfnisse der Gäste und führt sie ganz persönlich in die Kultur ein.

Ein weiteres Kulturdorf ist das Shakaland Zulu Cultural Village mit seinen 55 sehr komfortablen Bienenkorbhütten, das Nachbildung eines Dorfes ist. Ursprünglich diente es als Kulisse für den Film Shaka Zulu, der das Leben des einflussreichsten Anführers des Zulu-Reiches, Shaka Zulu, dokumentiert. Heute ist es weit mehr als nur eine Touristenattraktion - es ist eine bereichernde und lebendige kulturelle Erfahrung, die ein besseres Verständnis für das Zulu-Volk und seine alten Bräuche ermöglicht. BesucherInnen können an einer Zeremonie teilnehmen, dabei Zulu-Bräuche kennen lernen, traditionelles Bier probieren und sich an schwungvollen Zulu-Tänzen erfreuen und so Teil dieser authentischen und lebendigen südafrikanischen Kultur werden.

Ebenfalls in KwaZulu-Natal liegt das größte Kulturdorf Südafrikas in Hluhluwe - die Gooderson DumaZulu Lodge and Traditional Village: 31 Rundhütten, in denen auch übernachtet werden kann, repräsentieren die sieben verschiedenen Stämme des südlichen Afrikas: Zulu, Swazi, Nord-Sotho, Xhosa, Venda, Tsonga und Ndebele. Neben dem Erlernen von typischen handwerklichen Fähigkeiten ist hier eine persönliche Lesung mit einem Sangoma (traditioneller Heiler) ein Highlight.

Im Cata Cultural Village im Eastern Cape fühlen sich die Gäste schnell als Teil der Großfamilie. Denn hier haben sie die Möglichkeit, bei einer Xhosa-Familie in einem traditionellen Xhosa-Dorf zu wohnen. Sie werden eingeladen, gemeinsam mit den Familien des Dorfes zu essen, mit ihren GastgeberInnen eine Shebeen (traditionelle Kneipe) zu besuchen, mit der örtlichen Mannschaft Fußball zu spielen und etwas über Kunst, Handwerk und Kultur der Xhosa inmitten der herrlichen Amathole-Berge zu erfahren.

Die Geschichte der Jäger und Sammler erleben

Die San sind eine der letzten Jäger- und Sammler Volksstämmegesellschaften weltweit. Das mit Preisen ausgezeichnete The !Khwa ttu San Heritage Centre erzählt die fesselnde Geschichte der San von den Ursprüngen der Menschheit bis heute. Dabei ist diese gemeinnützige Einrichtung nicht nur ein Museum, sondern auch ein lebendiger Begegnungsort der San selbst. Mit San-Guides geht es auf interessante Führungen bis hin zu traditionellen Jagd- und Sammel-Exkursionen. Bei Schulungsprogrammen und Workshops, die sich auf die Erhaltung der Kultur und Sprache der San konzentrieren, werden das Wissen und die Traditionen der San für zukünftige Generationen bewahrt.

Ein wichtiges Schlusswort:

Alle Cultural Villages und Heritage Centre in Südafrika sind kulturelle Begegnungsstätten und teils auch das Zuhause der jeweiligen Bevölkerungsgruppen. Sie freuen sich sehr über Gäste und deren Interesse an ihren Traditionen sowie einen respektvollen Umgang miteinander. Etwas anfassen, mitarbeiten oder -tanzen sowie Fotos machen, ist in den meisten Fällen gern gesehen, nachdem kurz um Erlaubnis gebeten wurde. (red)