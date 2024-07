McNeil wird als CXO künftig alle Aspekte des globalen Reiseprogramms und der Expeditionserfahrung von HX verantworten und sicherstellen, dass jede Reise sorgfältig geplant und zusammengestellt wird. Die neue Führungsposition unterstreiche laut HX das Engagement des Unternehmens für nachhaltige und immersive Reisen. Demnach werde zum einen darauf geachtet, Gästen unvergleichliche Entdeckungs- und Bildungsmöglichkeiten zu bieten und stellt zudem sicher, einen positiven Effekt auf die lokalen Gemeinden zu haben, die HX mit seinen Gästen besucht. Die Ankündigung kommt dabei zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da HX sein Angebot weiter ausbaut - unter anderem mit neuen Reisen nach Grönland und in die norwegische Arktis.

Neue Ära der Expeditions-Seereise

Gebhard Rainer, neu ernannter CEO von HX, erklärt: „Die Rolle des Chief Expedition Officer ist inspiriert von unserem Erbe als Entdecker und Alex McNeil wird seine umfangreiche Expertise und unternehmerischen Fähigkeiten nutzen, um der nächsten Generation von Entdeckern, die mit HX reisen, unvergleichliche Erfahrungen zu ermöglichen. Alex hat seit seinem Eintritt in unsere Organisation bereits viel verändert. Seine Vision und sein Engagement für achtsame Abenteuer haben unsere Produktinnovationskapazitäten erheblich gesteigert und die Partnerschaften zu den lokalen Gemeinden vertieft. Als CXO wird Alex HX weiterhin in eine neue Ära der Expeditions-Seereise führen und sicherstellen, dass wir weiterhin Spitzenreiter im Bereich des nachhaltigen Reisens sind.“

Ausgehend von diesem Grundsatz hat sich HX weiterhin der Pionierarbeit im Bereich der Expeditionsreisen verschrieben und bietet mehr Reiserouten und Erlebnisse zu entlegenen Zielen wie der Antarktis, den Galápagos-Inseln, Grönland und der kanadischen Arktis an, als jedes andere Unternehmen im Bereich Expeditions-Seereisen.

Expeditionen-Experte mit 15 Jahren Erfahrung

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung und fast 200 Expeditionen, darunter 14 zum geografischen Nordpol, bringt der Kanadier McNeil unvergleichliches Fachwissen und einen visionären Ansatz zu HX. Zuletzt war er 18 Monate lang als Senior Vice President of Product and Guest Experience bei HX tätig, davor als Director of Expedition Experience and Innovation bei Quark Expeditions beschäftigt. Seine kreativen und kollaborativen Ansätze führen zur Entwicklung branchenführender Reiserouten, Erlebnisse und wertvoller Partnerschaften mit Reisezielen und Gastgeber-Communities und positionieren HX als Anbieter innovativer und nachhaltiger Reisen.

Zu seiner neuen Position sagt McNeil: "Ich fühle mich geehrt, diese Rolle zu übernehmen und mit unseren außergewöhnlichen Teams zusammenzuarbeiten, um Expeditionserlebnisse für die nächste Generation zu schaffen. Mit HX schaffen wir Erlebnisse, bei denen Nachhaltigkeit, kulturelles Engagement und Verständnis sowie wissenschaftliche Entdeckungen im Vordergrund stehen."

