Lernidee Erlebnisreisen: Kanada-Programm 2025/26 buchbar

Bereits in den letzten Jahren verzeichnete der Berliner Veranstalter eine wachsende Nachfrage nach Reisen in den Norden des amerikanischen Kontinents, der gleichermaßen mit einem deutlichen Ausbau des Kanada-Programms einherging. Auch 2024 sind vor allem die unterschiedlichen Kanada-Reisen per Zug und Schiff so populär, dass der Nachfrage teils nicht im vollen Umfang begegnet werden kann.

Mehr Kanada-Angebote ab 2025

Aus diesem Grund sind schon ab heute die verschiedenen Angebote für die Saison 2025/26 buchbar. Im Rahmen der Kanada-Offensive 2025 bietet Lernidee unter anderem seinen Reise-Klassiker Goldener Ahorn, der den Canadian mit dem First-Class Zug Rocky Mountaineer von Toronto quer durch das Land bis nach Vancouver führt, zu gleich 12 Terminen an. Von Küste zu Küste auf Linienzügen führt über 6.400 km die Reise auf der Strecke der Transkanadischen Eisenbahn, während Reisen mit dem Hudson Bay Express den einsamen Norden oder mit dem Skeena den bergigen Westen erkunden.

Claudia Umscheid, Teamleitung für Nord- und Südamerika bei Lernidee, freut sich über den weiteren Ausbau des Programms: „Dass die Nachfrage nach Kanada-Reisen bei uns weiterhin ungebremst ist, gibt uns die Chance immer wieder spannende neue Reiseverläufe für unsere Kunden in diesem riesigen und enorm abwechslungsreichen Land zu entwickeln. Gerade angesichts der schieren Größe des Landes kommen die Vorzüge unserer komfortablen Zug- und Schiffsreisen besonders gut zur Geltung. Ein Tipp für Reisende, die sich zwischen beiden Reiseformen nicht entscheiden können – wir haben auch Touren im Programm, die Zug und Schiff kombinieren.“

Neue Schiffsreise im Programm

Neu und exklusiv bei Lernidee ist ab 2025 die Schiffsreise "Wildes Vancouver Island": Das 16-tägige Programm mit zehntägiger Kreuzfahrt auf dem Katamaran Cascadia führt vom 13. – 28. Juli 2025 ab/bis Vancouver rund um die beeindruckende Natur- und Tierwelt von Vancouver Island und kostet ab 12.720 EUR p.P. Auch den Atlantik sowie die legendäre Nord-West-Passage hat Lernidee in ihrem Schiffsreisenprogramm. (red)