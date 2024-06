TUI erweitert Tunesien-Angebot

Im Vergleich zum Vorsommer verzeichne TUI in diesem Sommer einen erfreulichen Gästezuwachs für das nördlichste Land Afrikas. Insbesondere bei preisbewussten Familien punktet Tunesien mit seinem All-Inclusive Angebot, gutem Preis-Leistungsverhältnis und abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten. Aus diesem Grund hat TUI sein Programm für den Sommer weiter ausgebaut: So steht Gästen ab 10. Juli eine neue Flugstrecke ab Salzburg nach Monastir sowie zwei zusätzliche Hotels in Hammamet zur Verfügung.

Sommer-News und Highlights

TUI Gäste können im Sommer 2024 in rund zweieinhalb Stunden zweimal wöchentlich ab Wien nach Djerba und viermal wöchentlich ab Wien nach Monastir reisen. Ab 10. Juli bietet TUI dann zusätzlich eine neue Flugverbindung ab Salzburg nach Monastir an.

Darüber hinaus hat TUI das Hotelangebot für die aktuelle Sommersaison mit zwei neuen TUI Blue Hotels in Hammamet aufgestockt. Das TUI Blue Manar sorgt mit Aquapark und Wassersportprogramm für einen abwechslungsreichen Urlaubs- und Badespaß für die ganze Familie. Das Hotel befindet sich direkt am langen, flach abfallenden Sandstrand und ist etwa sieben Kilometer von Hammamet und Nabeul entfernt. Das TUI Blue Palm Beach Hammamet liegt auf einer Anhöhe und bietet einen herrlichen Ausblick auf den Golf von Hammamet. Das Resort ist in einen exotischen Garten mit Palmen eingebettet und bietet besonders für Sportbegeisterte ein vielfältiges Programm. Das Zentrum von Hammamet liegt etwa drei Kilometer entfernt.

Insgesamt stehen UrlauberInnen derzeit mehr als 200 Hotels für ihren Sommerurlaub zur Auswahl, darunter auch einige der beliebten TUI Hotelmarken wie TUI Blue, TUI Magic Life, Robinson und TUI Suneo.

Erlebnisse für die ganze Familie

Das nördlichste Land Afrikas ist besonders bei preisbewussten Familien ein beliebtes Urlaubsland, das im Norden direkt an das Mittelmeer grenzt und im Süden die unendlichen Weiten der Wüste bietet. Tunesien überzeugt mit durchgängig warmen Temperaturen und über 300 Sonnentagen pro Jahr. Der anspruchsvolle Mix aus reicher Geschichte, lebendiger Kultur und atemberaubenden Landschaften sorgt bei Groß und Klein für unvergessliche Urlaubserinnerungen.

Familien schätzen in Tunesien vor allem die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, die von Miniclubs in den familienfreundlichen Resorts über zahlreiche Ausgehmöglichkeiten in den Städten Hammamet und Sousse, bis hin zu historischen Sehenswürdigkeiten reichen, wie etwa der Medina in Hammamet oder den Ruinen von Pupput. Abenteuerlustige zieht es in das kleine Städtchen Douz, das den Beinamen „Tor zur Sahara“ trägt. Von hier aus starten zahlreiche Touren in die einzigartige Natur- und Wüstenlandschaft. Eine Wüstentour mit dem Quad oder mit einem Kamel ist ein unvergessliches Erlebnis und eine einzigartige Urlaubserinnerung für die ganze Familie.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/urlaub/tunesien (red)