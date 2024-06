Rax: Kindertag läutet den Bergsommer ein

Mit Beginn der Ferienzeit startet auch die Rax-Seilbahn in die neue Wandersaison. Eingeleitet wird der alpine Eventreigen auch heuer wieder mit dem Kindertag am 29. Juni 2024. Dieser findet bereits zum fünften Mal in Folge statt und bietet vor allem Familien reichlich Entertainment. Doch da geht noch mehr: „Heuer fällt der Kindertag zeitgleich mit unserem Bergsommer-Opening zusammen. Für Live-Musik und regionale Hüttenschmankerln ist also gesorgt. Darüber hinaus präsentieren wir erstmals unser neues Maskottchen „Raxl“, betont Bernd Scharfegger, Betreiber der Rax-Seilbahn und Geschäftsführer des Scharfegger’s Raxalpen Resorts. „Bergsommer Rax 2024“

Kindertag auf der Raxalpe

Im Rahmen der Veranstaltung warten Glücksrad-Gewinnspiele, Spiel- und Bastelstationen, eine Gratis-Eis-Aktion sowie eine coole Flying-Fox-Station auf die BesucherInnen. Besonders beliebt bei den jüngsten Gästen sind Alpakas, die speziell für diesen Tag das Rax-Plateau aufsuchen und für eine Kuscheleinheit zur Verfügung stehen. Darüber hinaus erfahren alle BesucherInnen mehr über die Sicherheit sowie das richtige Verhalten am Berg. Die Fahrt mit der Rax-Seilbahn ist für Kids unter 15 Jahren kostenlos.

Mehr Informationen zur Raxalpe sowie der Rax-Seilbahn unter: www.raxalpe.com (red)