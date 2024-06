Ruefa-Analyse zum Start der Sommerferien

Ruefa blick auf einen turbulenten Start in die Sommersaison und intensive Wochen seit Monatsbeginn zurück. Die Insolvenz der FTI Group am 3. Juni 2024 kam sowohl für die Reisenden wie auch die gesamte Branche als böse Überraschung und erforderte die Bearbeitung tausender Buchungen von FTI-Pauschalreisen bzw. FTI-Einzelleistungen der Ruefa KundInnen. Dank umfangreicher Sofortmaßnahmen sowie einem partnerschaftlichen, serviceorientierten Miteinander von KundInnen und Reisebüro-ExpertInnen konnte eine Umbuchungsrate von über 90% erzielt werden und somit die allermeisten Urlaube mit entsprechenden Alternativen gehalten werden.

„Wir haben in den letzten Wochen alles gegeben, um dennoch großartige Reisen für die betroffenen UrlauberInnen zu ermöglichen. Das Feedback der KundInnen war sehr positiv – vor allem die persönlichen AnsprechpartnerInnen und das gemeinsame Vorgehen in dieser für alle angespannten Lage wurde immer wieder gelobt. Wir rechnen damit, dass sich die FTI-Kapazitäten jetzt gut im Markt aufteilen werden und erwarten, dass sich die hohe Urlaubslust dank guter Angebote und großartiger Urlaubserlebnisse weiter fortsetzen wird“, analysiert Birgit Wallner, Geschäftsführerin Ruefa.

Top-Destinationen im Sommer

In wenigen Tagen beginnen nun die Ferien und Ruefa sei in Erwartung eines intensiven Reisesommers - "die ÖsterreicherInnen sind in bester Urlaubsstimmung", so der Veranstalter. Mit Blick auf die Top-Destinationen in der Sommersaison 2024 ist einmal mehr Griechenland bei Ruefa der große Gewinner. Sowohl umsatzmäßig als auch von der Anzahl der Gäste her das Urlaubsziel derzeit an der Spitze, dahinter reihen sich Spanien und die aufstrebende Türkei ein. Auf Platz vier rangiert Ägypten, gefolgt von der beliebten Selbstfahrerdestination Italien, den traumhaften Malediven und den facettenreichen USA.

Ruefa Top-Feriendestinationen 2024 zum Sommerstart (nach Umsatz)

Destination - Veränderung zu 2023

Griechenland -2% Spanien +4% Türkei +24% Ägypten -24% Italien -2% Malediven -7% USA +24% Thailand +14% Deutschland +/-0% Mauritius -15%

Last-Minute: Verfügbarkeiten, aber keine Schnäppchen

In Erwartung eines intensiven Reisesommers seien zwar auch noch Last-Minute-Optionen möglich - jedoch, so Ruefa, keine Preisschnäppchen. „Prinzipiell gibt es aktuell überall noch Verfügbarkeiten - man bekommt jedoch unter Umständen nicht mehr den gewünschten Reisetag oder das gewünschte Hotel oder Hotelzimmer. Aktuell gute Kapazitäten für kurzfristige Anreisen haben die klassischen All-Inclusive-Club-Destinationen wie Tunesien, Ägypten oder die Türkei“, so Ruefa Geschäftsführer Michele Fanton.

Aber auch abseits der großen und bekannten Destinationen ließen sich noch Plätze finden. So beispielsweise auf den kleineren, ursprünglichen Inseln in Griechenland (Skyros, Lemnos, Messenien/Westpeloponnes). Ebenso in der neuen Destination Albanien, die ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und ist vor allem im Landesinneren noch sehr ursprünglich ist. (red)