TUI Live erleben-Tour auf Rhodos

In Begleitung von Thomas Müller, TUI Österreich Verkaufsleitung Süd, flogen die TeilnehmerInnen ab Wien, Graz und Salzburg direkt nach Rhodos. Die Gruppe checkte für die erste Nacht im Kalithea Horizon Royal ein, bevor am nächsten Tag die Besichtigungen zu zahlreichen Hotels starteten.

Vier Tage, acht Hotels & viele Highlight

Bei dieser TUI Live erleben-Tour stand vor allem das Kennenlernen des TUI Hotelangebots auf Rhodos im Vordergrund. So besuchte die Gruppe an den vier Tourtagen insgesamt acht Hotels - darunter einige der beliebtesten Hotels im Portfolio, wie etwa das TUI Blue Lindos Bay, den TUI Kids Club Alex Beach und das La Marquise. Am zweiten Tag checkten die Teilnehmenden dann im Grecotel Lux Me Dama Dama ein, das vor allem durch seine Ausstattung und Lage sowie durch den zuvorkommenden Service besticht.

Bei einem Ausflug lernten die Agents außerdem die mittelalterliche Altstadt von Rhodos und das Dorf Lindos kennen. Der malerische Ort liegt im Osten der Insel und beeindruckt durch seine weißgetünchten Häuser sowie die zahlreichen Tempel und antiken Säulen. Am 26. Mai ging es nach der Besichtigung des Elysium Resorts und einem gemeinsamen Mittagessen für die Reisegruppe wieder zurück nach Österreich. (red)