TUI Live erleben-Tagestour auf Zakynthos

Mitte Mai bot sich 19 Agents die Gelegenheit die Highlights der Insel im Rahmen einer umfassenden Tagestour zu erkunden. So flogen die ReiseexpertInnen in Begleitung von Zuhal Tezcan, TUI Österreich Mitarbeiterin Trainings & Events, bereits um 4:40 Uhr ab Wien mit Austrian Holidays auf die ionische Insel.

Ein Tag voller Highlights

Auf dem Tagesprogramm standen die Besichtigung der schönsten und beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Insel. Dazu zählen etwa das beliebte Fotomotiv „Windmühlen von Sxinari“, der älteste Olivenbaum der Insel sowie das Anafontiria Kloster. Aufgrund des unbeständigen Wetters machte die Gruppe statt einem Bootstrip zum Schiffswrack und zu den Blauen Höhlen einen Ausflug zur Nature Cosmetic Produzentin Petia’s Cosmetic in Anafonitrias/Maries mit anschließender Olivenöl-, Schnaps-, Likör- und Weinverkostung. In der Taverna Michalis konnten die Agents ein herrliches Mittagessen genießen, bevor die Tour weiter zur Olivenmühle Aristeon inklusive Verkostung führte. Nach einem kurzen Aufenthalt und einer Shoppingmöglichkeit am Salomon Platz im Stadtzentrum von Zakynthos ging es nach diesem ereignisreichen Tag für die Teilnehmenden der Tour abends mit Austrian Holidays wieder zurück nach Wien. (red)