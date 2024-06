Emirates fliegt neu nach Madagaskar

EK707 fliegt um 8:55 Uhr von Dubai auf die Seychellen und kommt um 13:35 Uhr in Mahe an, von wo aus es weiter nach Antananarivo geht. Dort landet das Flugzeug um 16:50 Uhr. Der Rückflug EK708 startet in Antananarivo um 18:35 Uhr und landet um 22:20 Uhr in Mahe. Von dort aus startet der Flug um 23:50 Uhr nach Dubai und landet am nächsten Tag um 04:20 Uhr (+1 Tag). Die Flüge finden jeweils am Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag statt. Mit einem Stopp auf den Seychellen lassen sich so sogar zwei Urlaube in einem kombinieren.

Tourismus als wichtige Säule

Der Tourismus ist eine wichtige Säule der madagassischen Wirtschaft und trägt zur Entstehung von Tausenden von Arbeitsplätzen bei. Das Land verfolgt das Ziel, bis 2028 1 Mio. TouristInnen zu empfangen. Die neue Emirates-Route bietet Verbindungen zu mehr als 140 Destinationen im weltweiten Streckennetz der Airline und unterstützt die Strategie des Tourismusministeriums, die Zielmärkte zu diversifizieren und internationalen Reisenden die zahlreichen Naturattraktionen von Madagaskar näher zu bringen. Emirates sei außerdem im Gespräch mit Air Madagascar, um weitere globale Verbindungen zur Förderung des Tourismus und des Handels anzubieten, heißt es in der Pressemitteilung.

Viertgrößte Insel der Welt

Madagaskar ist die viertgrößte Insel der Welt und bietet eine atemberaubende Landschaft mit weißen Sandstränden, smaragdgrünem Wasser sowie üppigen Regenwäldern. Umgangssprachlich als „Schatzinsel“ bezeichnet, beherbergt Madagaskar drei UNESCO-Weltkulturerbestätten. Abenteuerliche Reisende können eine Reihe von aufregenden Aktivitäten wie Wandern, Trekking und Quadfahren erleben oder das Meer beim Kitesurfen, Tauchen oder Whale Watching erkunden. Tierliebende können den Lemur's Park besuchen und neun Lemurenarten sowie zahlreiche andere Tiere und Pflanzen mit eigenen Augen sehen, während FeinschmeckerInnen die traditionelle Küche und die köstlichen lokalen Produkte probieren können.

Endemische Tier- und Pflanzenwelt

Madagaskar ist auch die Heimat wertvoller biologischer Vielfalt: 5% der Pflanzen- und Tierarten der Erde kommen nur auf der Insel vor. Um die natürliche Umgebung zu schützen, fördert Madagaskar den Ökotourismus, der es BesucherInnen ermöglicht, die Natur und die lokale Kultur kennenzulernen, ohne der Umwelt zu schaden.

Die VAE und Madagaskar haben ihre bilateralen Beziehungen in einer Reihe von Sektoren ausgebaut, darunter Handel und Logistik, um das gegenseitige Wachstum des Handels zu stärken. Mit der Aufnahme der Passagierflüge wird die Frachtdivision der Fluggesellschaft, Emirates SkyCargo, Waren über Dubai in wichtige Märkte wie die VAE, China, Indonesien, die Vereinigten Staaten und Frankreich exportieren.

Die Strecke Dubai-Antananarivo wird mit einer Boeing 777-300ER bedient werden, die über acht First-Class-Suiten, 42 Business-Class-Suiten und 310 Sitze in der Economy Class verfügt.